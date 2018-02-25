Аэрофлот ужесточил правила провоза ручной клади

СЕГОДНЯ 12:40 2018-02-25T13:18:16+03:00

Список вещей, которые можно брать с собой на борт сверх нормы, серьезно поредел Фото: Мария ЛЕНЦ

Готовясь к поездке, лучше взвесить и проверить свои вещи заранее

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Аэрофлот изменил требования к ручной клади, которую можно брать с собой на борт самолета.

Ее габариты должны быть такими: 55 см в длину, 40 см в ширину и 20 см в высоту. Максимально допустимый вес различается в зависимости от класса перелета. Для эконом-класса он составляет 10 кг, а для более дорогого "бизнеса" — 15 кг.

Остается список вещей, которые можно брать с собой на борт сверх нормы. Правда, он поредел. Теперь в него не входят ноутбуки, фотоаппараты, гаджеты. Остались букеты цветов, верхняя одежда, детское питание, костюм в портпледе, лекарства, костыли, кресло-коляска для инвалидов. Еще брать с собой в салон можно рюкзак весом до 5 кг и размером не больше 80 см по сумме трех измерений или дамскую сумочку.

Если вместе с этой добавкой норма багажа станет больше допустимой, то за перевес придется доплачивать. Сейчас в багаж пассажирам бизнес-класса можно бесплатно сдавать 2 места весом не больше 32 кг каждое. Для тех, кто летит эконом-классам, норма составляет 1 место не тяжелее 23 кг.

Обмануть Аэрофлот не получится. При регистрации предъявляют к досмотру не только багаж, но и ручную кладь. Проверять ее на соответствие новым нормам будут и при выходе на посадку.

Аэрофлот объясняет новые требования жалобами пассажиров, для вещей которых из-за отсутствия контроля ручной клади не доставалось места на багажных полках.

Кроме того, авиаперевозчик привел свои требования в соответствии с приказом Минтранса. Его ведомство выпустило осенью прошлого года. Там как раз предусматривается ограничение по весу ручной клади и изменен список вещей, которые можно взять в дополнение к ней.

Напомним, что Аэрофлот является участником альянса авиакомпаний SkyTeam, в который входит 20 авиаперевозчиков из разных стран. В них могут действовать разные нормы по провозу багажа. Например, компания Air France разрешает проносить на борт самолета ручную кладь весом до 12 или 18 кг — в зависимости от салона, в котором вы летите.

КСТАТИ

Все о правилах провоза ручной клади у "Аэрофлота" и других авиакомпаний

Казалось, отшумели скандалы, связанные с введением безбагажных тарифов и новыми правилами провоза ручной клади в самолетах. Но только что по соцсетям прокатилась волна перепостов и возмущений: мол, "Аэрофлот" втрое урезал список вещей, которые можно взять на борт бесплатно, и даже мобильники из него исключил! (подробности)