2018-02-25T14:06:40+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия налаживает связи с Университетом штата Канзас

Российский и американский вузы рассматривают разработку совместной магистерской программы на английском языке
Ксения БОГДАНОВА
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В Малом зале административного корпуса Тимирязевки прошла видеоконференция преподавателей главного аграрного вуза России и американских коллег. Фото: timacad.ruВ Малом зале административного корпуса Тимирязевки прошла видеоконференция преподавателей главного аграрного вуза России и американских коллег. Фото: timacad.ru
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РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева успешно сотрудничает со многими ведущими университетами мира. Ещё одним партнером Тимирязевской академии может стать Университет штата Канзас (США). Российский и американский университеты рассматривают разработку совместной магистерской программы на английском языке.

На днях в Малом зале административного корпуса Тимирязевки прошла видеоконференция преподавателей главного аграрного вуза России и американских коллег. Видеоконференция стала первым шагом в реализации Протокола о намерениях между Тимирязевской академией и Университетом штата Канзас, подписанного в начале февраля 2018 года ректором университета Галиной Золиной.

С лекцией на тему «Дистанционная программа магистра агробизнеса (МАБ) в Университете штата Канзас (США)» выступил директор программы, заведующий кафедрой экономики сельского хозяйства Университета штата Канзас профессор Аллен Фезерстоун. Профессор Фезерстоун рассказал о структуре и содержании программы, затронул международные аспекты программы, а также ответил на вопросы слушателей. В видеоконференции приняли участие проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию Алексей Голубев, и.о. проректора по международной деятельности Евгений Кошкин, сотрудники Управления международного сотрудничества и Управления международных образовательных программ.

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