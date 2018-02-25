Хоккеисты Ковальчук и Капризов поздравили всю страну с победой на нашей хоккейной сборной на Олимпиаде-2018

25 Февр. 15:20 2018-02-25T23:07:30+03:00

Российские хоккеисты Илья Ковальчук и Кирилл Капризов записали короткое, но эмоциональное видеообращение Фото: кадр с видео

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Российские хоккеисты Илья Ковальчук и Кирилл Капризов, которые, кстати, стали лучшими снайперами XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, поздравили всю страну с победой хоккейной сборной РФ на Олимпиаде-2018.

В сети появилось видео, на котором спортсмены обращаются ко всем болельщикам. «Мы выиграли! Всех с победой! Россия!» - ликуют чемпионы. Судя по кадрам, хоккеисты счастливы и уже успели отметить свою победу. В какой-то момент в кадре появляется и бутылка шампанского.