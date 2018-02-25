Валентина Терешкова - российским олимпийцам: "Ребята и девочки, спасибо за Победу!"

25 Февр. 15:25 2018-02-25T23:07:30+03:00

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об успехах нашей сборной на зимних Играх [аудио]

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- Валентина Владимировна! Я вас поздравляю с золотым днем России на Олимпиаде в Пхенчхане!

- Саша, спасибо!

- В дополнительное время, приблизительно на десятой минуте, наши хоккеисты забили победную шайбу!

- Ребята-хоккеисты - ну, просто молодцы! Все болели за них, все! И девочки - фигуристки молодцы, и лыжники, и лыжницы...

- Как бы вы оценили итоги зимних Игр в Пхенчхане, которые были очень тяжелыми для нас?

- Наверное, во время этой Олимпиады, как никогда, мы все болели за наших ребят!

Я хочу сказать: то, что показали там наши спортсмены - это пример для молодежи. Пример того, как в сложных условиях доказывать свою любовь и преданность своей стране.

Валентина Терешкова - об итогах Олимпиады 00:00 00:00

- А мы очень благодарны вам, Валентина Владимировна, за теплые слова в адрес российских спортсменов.

- Дорогие наши Олимпийцы, ребята и девочки, - спасибо за Победу! Молодцы!

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