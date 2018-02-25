Валентина Терешкова - российским олимпийцам: "Ребята и девочки, спасибо за Победу!"
- Валентина Владимировна! Я вас поздравляю с золотым днем России на Олимпиаде в Пхенчхане!
- Саша, спасибо!
- В дополнительное время, приблизительно на десятой минуте, наши хоккеисты забили победную шайбу!
- Ребята-хоккеисты - ну, просто молодцы! Все болели за них, все! И девочки - фигуристки молодцы, и лыжники, и лыжницы...
- Как бы вы оценили итоги зимних Игр в Пхенчхане, которые были очень тяжелыми для нас?
- Наверное, во время этой Олимпиады, как никогда, мы все болели за наших ребят!
Я хочу сказать: то, что показали там наши спортсмены - это пример для молодежи. Пример того, как в сложных условиях доказывать свою любовь и преданность своей стране.
Валентина Терешкова - об итогах Олимпиады
- А мы очень благодарны вам, Валентина Владимировна, за теплые слова в адрес российских спортсменов.
- Дорогие наши Олимпийцы, ребята и девочки, - спасибо за Победу! Молодцы!
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