Это внезапно! Эмили Ратаковски вышла замуж за актера спустя два месяца после знакомства
Только очень красивая девушка может за два года ведения своего инстаграма собрать 16 миллионов подписчиков, которые ни за что не отпишутся от нее. И имя ее Эмили Ратаковски. Несмотря на то, что американская модель несколько лет было лицом нескольких известных брендов белья, одной из самых известных звезд инстаграма она стала благодаря откровенным и сексуальных фотографиям, которые публикует в своем микроблоге. Иногда даже в белье. Иногда без.
И конечно, большинство ее поклонников очень завидовали ее бойфренду Джеффу Магиду. Мол, быть рядом с такой девушкой счастье. Какого же было удивление фолловеров, когда накануне девушка заявила, что вышла замуж. Нет, не за Магида, за актера Себастьяна Бир-Маккларда. Да, они познакомились два месяца назад на баскетбольном матче, но разве это препятствие для настоящей любви? Надо отметить, что с выбором платья красавица заморачиваться не стала, и вместо дизайнерского платья, надела на церемонию брючной костюм от Zara. Из новой коллекции, его можно, к слову, встретить в любом магазине сети.
Да и сама свадьба получилась скромной, о ней все светские репортеры узнали уже после того, как она состоялась. А само фото набрало за несколько часов 550 тысяч лайков.
А что же известно о Бир-Маккларде?
Муж Ратажковски тоже актер, но и продюсер тоже. Известно, что он выступал продюсером картины «Доброе время» с Робертом Паттинсоном, представляя ее в Каннах. Сейчас Себастьян работает с Джоной Хиллом в новом кинопроекте, который выйдет на экран в наступившем году.
И да, о своем экс-бойфренде Джеффе Магиде и причинах расставания с ним Эмили не рассказала ничего.