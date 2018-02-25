Это внезапно! Эмили Ратаковски вышла замуж за актера спустя два месяца после знакомства

25 Февр. 15:55 2018-02-25T17:07:25+03:00

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Только очень красивая девушка может за два года ведения своего инстаграма собрать 16 миллионов подписчиков, которые ни за что не отпишутся от нее. И имя ее Эмили Ратаковски. Несмотря на то, что американская модель несколько лет было лицом нескольких известных брендов белья, одной из самых известных звезд инстаграма она стала благодаря откровенным и сексуальных фотографиям, которые публикует в своем микроблоге. Иногда даже в белье. Иногда без.

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И конечно, большинство ее поклонников очень завидовали ее бойфренду Джеффу Магиду. Мол, быть рядом с такой девушкой счастье. Какого же было удивление фолловеров, когда накануне девушка заявила, что вышла замуж. Нет, не за Магида, за актера Себастьяна Бир-Маккларда. Да, они познакомились два месяца назад на баскетбольном матче, но разве это препятствие для настоящей любви? Надо отметить, что с выбором платья красавица заморачиваться не стала, и вместо дизайнерского платья, надела на церемонию брючной костюм от Zara. Из новой коллекции, его можно, к слову, встретить в любом магазине сети.

Да и сама свадьба получилась скромной, о ней все светские репортеры узнали уже после того, как она состоялась. А само фото набрало за несколько часов 550 тысяч лайков.

emrata Видео Эмили Ратаковски с кольцом собрало более 2 млн просмотров

А что же известно о Бир-Маккларде?

Муж Ратажковски тоже актер, но и продюсер тоже. Известно, что он выступал продюсером картины «Доброе время» с Робертом Паттинсоном, представляя ее в Каннах. Сейчас Себастьян работает с Джоной Хиллом в новом кинопроекте, который выйдет на экран в наступившем году.

И да, о своем экс-бойфренде Джеффе Магиде и причинах расставания с ним Эмили не рассказала ничего.