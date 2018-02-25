«Постаревшая Болотная» прошла «ледяным маршем» в память о Немцове

25 Февр. 17:10 2018-02-25T18:02:06+03:00

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- Ну что они все ходят и ходят, нормальным людям в свой заслуженный выходной из-за них не доехать никуда, - заворчали пассажиры автобуса, узнав, что центр Москвы перекрыт из-за шествия оппозиции. В это воскресенье, 25 февраля, от Пушкинской площади до проспекта Сахарова прошли колонны оппозиционеров, чтобы почтить память погибшего три года назад политика Бориса Немцова – его застрелили на Большом Москворецком мосту, когда тот шел домой с украинской моделью Анной Дурицкой.

И тут, и там с портретов глядел НемцовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Им все «святые 90-е», а мне до внучки не добраться, - причитала бабулька, вываливаясь из автобуса на кусачую московскую холодрыгу. Февраль морозной лапой даже через теплую куртку щекотал бока.

Полицейские спокойно и даже как-то сонно проверяли участников шествияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А на Страстном бульваре полицейские в валенках и «ушастых» шапках, проверяли у металлоискателей сумки у участников шествия. Тихо, спокойно и даже как-то сонно. Словно это был не сбор непримиримой оппозиции, а сходка клуба «тех, кому за 45».

Сбор непримиримой оппозиции больше был похож на сходку клуба «тех, кому за 45»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лица многих из этих революционеров были до боли примелькавшимися. Да, это все та же «болотная гвардия», правда, постаревшая лет на шесть. Молодежи было совсем мало. А «школоты», которая солировала на всех последних маршах оппозиции, здесь не было вовсе. Слишком далека она от Немцова. Будто это не просто разные поколения, а разные вселенные...

Молодежи было совсем мало. Будто это не просто разные поколения, а разные вселенные...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я никого не обвиняю, я спрашиваю: за что Немцова надо уважать? - разрушил сонное царство участник движения «Серб» Гоша Тарасевич. Он голосил на всю улицу о «кознях Немцова», пытаясь отбиться от взявших его в кольцо старушек-либералов.

- Вы провокатор! Уходите отсюда! – строго указывала продрогшая бабушка в пуховике. Казалось, она родилась еще «при царе», прошла не одну революцию с дедушкой Лениным и уж точно знает, как России нужно жить.

Перед шествием был организован сбор средствФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Уходите отсюда, вы не по теме, - накинулся на «серба» грузный мужичок в солцезащитных очках. Он тут один из организаторов и полновластно распоряжается «свободой слова»: распределял, какие лозунги можно кричать, а какие – нет.

Дело шло к мордобою. И спор Гоши с либералами о судьбе Немцова, наверно, закончился бы в стиле драки Максима Шевченко с Николаем Сванидзе в эфире Радио «Комсомольская правда». Но тут подоспела полиция. Офицер угомонил «серба».

Колонна стартовала с опозданиемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К обеденным 14 ноль-ноль оппозиционеры заполонили часть Страстного бульвара. По данным МВД, на акцию пришли 4,5 тысячи человек. В одной колонне стояли Михаил Касьянов, Илья Яшин, Григорий Явлинский и Сергей Митрохин. Да и кого тут только не было: либералы, националисты, социалисты и, прости Господи, анархисты.

В одной колонне стояли Михаил Касьянов, Илья Яшин, Григорий Явлинский и Сергей МитрохинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я вообще-то Немцова не поддерживаю, он с Ельциным рушил Россию, - признался мне парнишка из анархистов. Его зовут Антон, приехал из Подмосковья. – Мы пришли с черно-зелеными флагами. Хотим высказать свою позицию.

Колонна стартовала с опозданием - морозиться пришлось лишние полчаса. Впереди реяли российские триколоры. Сначала шли молча. Иногда даже траурно. И тут, и там с портретов глядел Немцов. Только под конец, кажется, колонны разогрелись и затянули:

«Россия будет свободной!»

«Мы здесь власть!».

Ксения Собчак тоже нашла время прийти на акциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ну вот, лозунги с той самой Болотной, шестилетней выдержки, кажется, ничуть не изменились. Будто достали из нафталинового сундучка и запустили по-новой.

Марш закончился, когда у меня под носом выросла пятисантиметровая сосулька, а ноги ничего не чувствовали от холода, будто в них влупили ампулу новокаина. Мы дошли до проспекта Сахарова рекордно быстро - за 50 минут, полубегом. Морозец подстегивал.

- А что, митинга не будет? – удивлялись многие.

По данным МВД, на акцию пришли 4500 человекФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Нет. Сдаем флаги и плакаты, - трубили промерзшие организаторы этого «ледяного шествия».

Под гул полицейского матюгальника: «Граждане, расходимся...» толпа, словно стая пингвинов, семенила в сторону метро и кафешек – отогреваться.