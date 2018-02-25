2018-02-25T22:24:38+03:00
Умные вещи

Новинки «нулевого» дня MWC-2018: инновационный ноутбук от Huawei и сверхпрочный “поумневший” флагман от LG

Рассказываем о самом интересном, что происходит на Mobile World Congress-2018 в Барселоне [видео]
Александр МАЛЯРЕВСКИЙ
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В первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинкиВ первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинкиФото: REUTERS
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Хотя официально барселонский Mobile World Congress-2018 откроется только 26 февраля, сегодня, 25 февраля, прошли очень интересные презентации. Samsung показал свой топовый смартфон S9, но это не самый крутой анонс сегодняшнего дня.

LG - умный и сверхпрочный

LG анонсировала новый флагман – V30S ThinQ. Фото: Из материалов пресс-службы

LG анонсировала новый флагман – V30S ThinQ.Фото: Из материалов пресс-службы

LG анонсировала новый флагман – V30S ThinQ. Основные технические характеристики остались прежними. Оперативная память у обеих модификаций составляет 6 Гб. Безрамочный экран, двойная камера, сканер отпечатка пальцев и прочие современные элементы у смартфона, разумеется, присутствуют. Приятно, что будет доступна версия LG V30S+ ThinQ, у которой «на борту» вдвое больший объем флэш памяти по сравнению с базовой версией (256 Гб против 128 Гб), но в обоих случаях смартфон поддерживает microSD-карты емкостью до 2 Тб. Также важно, что смартфоны повышенной прочности – они сертифицированы по стандарту MIL-STD 810G. Напомним, что LG первой стала выпускать аппараты в тонких корпусах, но защищенные как от воды и пыли, так и от механических воздействий. Новинка интересна поддержкой функций искусственного интеллекта. По заявлению представителей LG, компания в течение года концентрировала усилия на расширении возможностей камеры и распознавания голоса, результатом чего стали разработала комплексы «умных функций» Vision AI и Voice AI.

Возможности ИИ для обработки изображений включены в три функциональных модуля. AI CAM анализирует изображение и предлагает оптимальный режим съемки, выбирая его из восьми представленных категорий – «портрет», «еда» (куда же без этого!), «домашние животные», «пейзаж», «город», «цветы», «восход», «закат» - и устанавливая настройки, включая цветовую температуру и уровень насыщенности. QLens создан для работы с QR-кодами, что должно упростить онлайн-шоппинг – наведите камеру на код товара, и телефон покажет вам, в каком интернет-магазине он доступен по оптимальной цене. Напомним, что QR-коды также активно используют для получения дополнительной информации о зданиях, картинах, скульптурах и прочих достопримечательностях, то есть этот инструмент нашел применение в туризме, музейном деле и т. д. Bright Mode, по заявлению компании, способен вдвое увеличить яркость изображения в ходе цифровой обработки, причем без роста уровня шумов.

Voice AI, который компания называет «усиленный Google Assistant», поддерживает полсотни голосовых команд, которые позволяют вызывать ряд востребованных функций не прикасаясь к смартфону. Наряду со стандартными командами Google Assistant, голосовой интерфейс Voice AI дополнительно обучен 32 эксклюзивным командам LG. Насколько это будет удобно для российского абонента, поймем после тестирования новинки.

V30S ThinQ - новый флагман LG.Компания в течение года концентрировала усилия на расширении возможностей камеры и распознавания голоса, результатом чего стали разработала комплексы умных функций Vision AI и Voice AI.

MateBook X pro от Huawei

Huawei MateBook X pro – 14-дюймовый ноутбук с новым подходом к дизайну. Фото: REUTERS

Huawei MateBook X pro – 14-дюймовый ноутбук с новым подходом к дизайну.Фото: REUTERS

«Что Samsung и LG только показали, Huawei продает с прошлого года», – говорили злые языки. Строго говоря, это правда – смартфоны Huawei Mate 10 pro и Honor View 10, имеющие «на борту» нейрочипы, появились еще осенью 2017 и уже довольно давно существуют в виде товара, причем доступны даже на российском рынке. Как видно, китайский гигант, сотрудничающий в разработках искусственного интеллекта с китайской же компанией Baidu, успел внедрить нейрочипы как в старшие модели (серия Mate), так и в аппараты среднего ценового диапазона, ориентированные на молодежную аудиторию (серия Honor). Однако, перед началом MWC, компания опять удивила.

Huawei MateBook X pro – 14-дюймовый ноутбук с новым подходом к дизайну. Аппарат изящный – тонкий (максимальная толщина 14,6 мм) и легкий (1,33 кг) – со сканером отпечатка пальцев, интегрированным в кнопку включения, и сенсорным 3К-экраном (3000х2000 точек, 13,9 дюйма, яркость 450 нит), который выполнен по «безрамочной» технологии и поддерживает управление жестами. Интересно, что рамки вокруг дисплея настолько тонкие, что в них не нашлось даже места для встроенной камеры и ее пришлось помещать на клавиатуре, причем камера по последней моде сделана «утапливаемой». Клавиатура модного «островного» дизайна с защитой от брызг и подсветкой клавиш, самый крупный – по заявлению производителя – тачпад среди 14-дюймовых моделей. Важно, что несмотря на свое изящество, перед нами мощный компьютер с процессором Intel Core i7 восьмого поколения (есть версия подешевле, на Core i5), дискретной графикой Nvidia GeForce MX150, мощной батареей с поддержкой технологии быстрой зарядки, четырьмя встроенными динамиками и даже сабвуфером.

Пока у этого ноутбука есть только один минус – в продаже он появится только во втором квартале. В перечне стран, где он будет доступен, отсутствует РФ, поэтому рублевую цену на устройство назвать пока не можем.

Huawei MateBook X Pro.Обзор 14-дюймового ноутбука

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Samsung показал свой новый флагман Galaxy S9

Samsung показал свой новый топовый смартфон. Galaxy S9/S9 Plus по основным характеристикам, равно как и по дизайну, мало отличается от своего предшественника. Правда, есть несколько функций, которые могут быть интересны.

S9 помещен в корпус, сертифицированный по IP68, то есть защищенный от воды и пыли. Но защиту от ударов и толчков S9 не получил, хотя у конкурентов она уже присутствует, причем не первый месяц (подробности)

КСТАТИ

Самые ожидаемые смартфоны этой весны

В первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинки, которые будут определять «ландшафт» мира мобильных устройств в наступившем году.

Сразу предупредим: достоверной информации - ноль. Подробностей о новинках обычно не раскрывают до самого анонса. Метод привлечения внимания практически безотказный. Раньше так поступала Apple, а сейчас – почти все компании. В прессе появляется много утечек, но насколько они реалистичны – сказать сложно.

Вот что можно предположить, исходя из утечек, обтекаемых предварительных заявлений, знаний о корпоративной культуре компаний и уже существующих их модельных рядах (подробности)

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