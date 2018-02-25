Новинки «нулевого» дня MWC-2018: инновационный ноутбук от Huawei и сверхпрочный “поумневший” флагман от LG

25 Февр. 22:24 2018-02-25T22:24:38+03:00

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Хотя официально барселонский Mobile World Congress-2018 откроется только 26 февраля, сегодня, 25 февраля, прошли очень интересные презентации. Samsung показал свой топовый смартфон S9, но это не самый крутой анонс сегодняшнего дня.

LG - умный и сверхпрочный

LG анонсировала новый флагман – V30S ThinQ.Фото: Из материалов пресс-службы

LG анонсировала новый флагман – V30S ThinQ. Основные технические характеристики остались прежними. Оперативная память у обеих модификаций составляет 6 Гб. Безрамочный экран, двойная камера, сканер отпечатка пальцев и прочие современные элементы у смартфона, разумеется, присутствуют. Приятно, что будет доступна версия LG V30S+ ThinQ, у которой «на борту» вдвое больший объем флэш памяти по сравнению с базовой версией (256 Гб против 128 Гб), но в обоих случаях смартфон поддерживает microSD-карты емкостью до 2 Тб. Также важно, что смартфоны повышенной прочности – они сертифицированы по стандарту MIL-STD 810G. Напомним, что LG первой стала выпускать аппараты в тонких корпусах, но защищенные как от воды и пыли, так и от механических воздействий. Новинка интересна поддержкой функций искусственного интеллекта. По заявлению представителей LG, компания в течение года концентрировала усилия на расширении возможностей камеры и распознавания голоса, результатом чего стали разработала комплексы «умных функций» Vision AI и Voice AI.

Возможности ИИ для обработки изображений включены в три функциональных модуля. AI CAM анализирует изображение и предлагает оптимальный режим съемки, выбирая его из восьми представленных категорий – «портрет», «еда» (куда же без этого!), «домашние животные», «пейзаж», «город», «цветы», «восход», «закат» - и устанавливая настройки, включая цветовую температуру и уровень насыщенности. QLens создан для работы с QR-кодами, что должно упростить онлайн-шоппинг – наведите камеру на код товара, и телефон покажет вам, в каком интернет-магазине он доступен по оптимальной цене. Напомним, что QR-коды также активно используют для получения дополнительной информации о зданиях, картинах, скульптурах и прочих достопримечательностях, то есть этот инструмент нашел применение в туризме, музейном деле и т. д. Bright Mode, по заявлению компании, способен вдвое увеличить яркость изображения в ходе цифровой обработки, причем без роста уровня шумов.

Voice AI, который компания называет «усиленный Google Assistant», поддерживает полсотни голосовых команд, которые позволяют вызывать ряд востребованных функций не прикасаясь к смартфону. Наряду со стандартными командами Google Assistant, голосовой интерфейс Voice AI дополнительно обучен 32 эксклюзивным командам LG. Насколько это будет удобно для российского абонента, поймем после тестирования новинки.

V30S ThinQ - новый флагман LG.Компания в течение года концентрировала усилия на расширении возможностей камеры и распознавания голоса, результатом чего стали разработала комплексы умных функций Vision AI и Voice AI.

MateBook X pro от Huawei

Huawei MateBook X pro – 14-дюймовый ноутбук с новым подходом к дизайну.Фото: REUTERS

«Что Samsung и LG только показали, Huawei продает с прошлого года», – говорили злые языки. Строго говоря, это правда – смартфоны Huawei Mate 10 pro и Honor View 10, имеющие «на борту» нейрочипы, появились еще осенью 2017 и уже довольно давно существуют в виде товара, причем доступны даже на российском рынке. Как видно, китайский гигант, сотрудничающий в разработках искусственного интеллекта с китайской же компанией Baidu, успел внедрить нейрочипы как в старшие модели (серия Mate), так и в аппараты среднего ценового диапазона, ориентированные на молодежную аудиторию (серия Honor). Однако, перед началом MWC, компания опять удивила.

Huawei MateBook X pro – 14-дюймовый ноутбук с новым подходом к дизайну. Аппарат изящный – тонкий (максимальная толщина 14,6 мм) и легкий (1,33 кг) – со сканером отпечатка пальцев, интегрированным в кнопку включения, и сенсорным 3К-экраном (3000х2000 точек, 13,9 дюйма, яркость 450 нит), который выполнен по «безрамочной» технологии и поддерживает управление жестами. Интересно, что рамки вокруг дисплея настолько тонкие, что в них не нашлось даже места для встроенной камеры и ее пришлось помещать на клавиатуре, причем камера по последней моде сделана «утапливаемой». Клавиатура модного «островного» дизайна с защитой от брызг и подсветкой клавиш, самый крупный – по заявлению производителя – тачпад среди 14-дюймовых моделей. Важно, что несмотря на свое изящество, перед нами мощный компьютер с процессором Intel Core i7 восьмого поколения (есть версия подешевле, на Core i5), дискретной графикой Nvidia GeForce MX150, мощной батареей с поддержкой технологии быстрой зарядки, четырьмя встроенными динамиками и даже сабвуфером.

Пока у этого ноутбука есть только один минус – в продаже он появится только во втором квартале. В перечне стран, где он будет доступен, отсутствует РФ, поэтому рублевую цену на устройство назвать пока не можем.

Huawei MateBook X Pro.Обзор 14-дюймового ноутбука

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Samsung показал свой новый флагман Galaxy S9

Samsung показал свой новый топовый смартфон. Galaxy S9/S9 Plus по основным характеристикам, равно как и по дизайну, мало отличается от своего предшественника. Правда, есть несколько функций, которые могут быть интересны.

S9 помещен в корпус, сертифицированный по IP68, то есть защищенный от воды и пыли. Но защиту от ударов и толчков S9 не получил, хотя у конкурентов она уже присутствует, причем не первый месяц (подробности)

КСТАТИ

Самые ожидаемые смартфоны этой весны

В первые дни весны на барселонском Mobile World Congress почти все ведущие производители смартфонов показывают основные новинки, которые будут определять «ландшафт» мира мобильных устройств в наступившем году.

Сразу предупредим: достоверной информации - ноль. Подробностей о новинках обычно не раскрывают до самого анонса. Метод привлечения внимания практически безотказный. Раньше так поступала Apple, а сейчас – почти все компании. В прессе появляется много утечек, но насколько они реалистичны – сказать сложно.

Вот что можно предположить, исходя из утечек, обтекаемых предварительных заявлений, знаний о корпоративной культуре компаний и уже существующих их модельных рядах (подробности)