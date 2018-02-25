Студенты Тимирязевки побывали на «Тульском молочном комбинате»

25 Февр. 23:35 2018-02-25T23:44:00+03:00

Учащиеся познакомились с производством и узнали о перспективах трудоустройства на предприятии

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Студенты и преподаватели Тимирязевской академии побывали с экскурсией на «Тульском молочном комбинате». Планируется, что в будущем между предприятием и Тимирязевской академией будут подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. А пока 19 студентов во главе с руководителем Центра развития животноводства РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева Ольгой Соловьевой продегустировали продукцию комбината и познакомились с тонкостями технологического процесса.

Молочный комбинат в Туле работает с 1943 года. К настоящему времени производство было модернизировано, и сегодня молочные продукты здесь выпускаются с учетом передовых технологий. Так, чтобы попасть в цех, необходимо сменить одежду, принять душ и облачиться в спецодежду. И лишь потом, наступив на губку с дезинфекционным средством, можно пройти в цех.

- Система управления безопасностью пищевых продуктов – ХАССП – предусматривает ряд требований, одно из которых – строгое выполнение санитарных правил, - пояснила Ольга Соловьева.

Молочные продукты здесь выпускаются с учетом передовых технологий. Фото: timacad.ru

Как рассказали тимирязевцам на предприятии, комбинат нуждается в грамотных специалистах. Так что выпускникам РГАУ-МСХА здесь всегда будут рады. Молодым сотрудникам дают место в общежитии, а в перспективе - предоставляют квартиру.

Так же «Тульский молочный комбинат» рассматривает перспективы производства сыров. Специалисты Тимирязевской академии могут оказать предприятию консультационную помощь: подскажут, какие молочные породы крупного рогатого скота лучше всего подходят для этих целей.

Визит на «Тульский молочный комбинат» стал первым в целом списке экскурсий, запланированных для студентов кафедры молочного и мясного скотоводства. Согласно учебному плану они еще посетят ряд крупных международных выставок и конференций, побывают на других заводах и фабриках.

- Наши студенты поедут на экскурсии на племенные заводы, на крупнейшее предприятие России по производству семени быков – ОАО «ГЦВ», - говорит Ольга Соловьева. – Это поможет студентам не только увидеть на практике основы производственных процессов, но и трудоустроиться в будущем.