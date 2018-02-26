Резидент Comedy Club предложил Ольге Бузовой решить конфликт на сцене

СЕГОДНЯ 12:53 2018-02-26T13:18:12+03:00

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Кажется, Андрей Скороход пятьсот раз пожалел о том, что опубликовал картинку, которая так сильно оскорбила Ольгу Бузову, поскольку гнев фанатов «Дом-2» оказался столь сильным, что резидент Comedy Club растерялся и теперь не знает, как потушить этот скандал. В то время как сама певица собралась отстаивать свои попранные честь и достоинство в суде, виновник конфликта от лица своего персонажа – рэпера Глебати записал обращение к обиженной звезде. В нем он приглашает начинающую певицу на музыкальный баттл.

«Это обращение Ольге Бузовой. Я не считаю, что у нас с тобой конфликт, но если ты так думаешь, предлагаю уладить конфликт так, как это делают в XXI веке. Я вызываю тебя на рэп-баттл. А что, петь там не надо, так что ты справишься. Петь для пьяных мы оба умеем», - заявил юморист.

В адрес Глебати тут же посыпались сотни разъяренных комментариев. Поклонники Ольги считают, что Андрей унижает ее достоинство, уверенный, что останется безнаказанным. «Пусть в суд идет однозначно. Теперь ты будешь зарабатывать деньги для Бузовой», «У нее в неделю по пять концертов, ей нет до тебя дела», «Явно перегнул с юмором. Это уже обидно и не по-мужски», - делились мнениями фанаты звезды.

Сама Ольга никак не стал комментировать заявления своего обидчика. Однако поклонники уверены, что телеведущая не станет участвовать в рэп-баттле. Она четко обозначила свою позицию, отметив, что будет судиться со Скороходом.

Стоит отметить, что из-за конфликта с резидентом Comedy Club треснула по швам дружба Ольги с Тимуром Батрутдиновым. Телеведущая подчеркнула, что обиделась на друзей-юмористов, так как они не вступились за нее. Тем более, в момент, когда у звезды «Дом-2» нет защитника, который мог бы вступить за нее.

А ведь фанаты верили, что теплая симпатия между Тимуром и Ольгой в итоге перерастет в что-то большее, тем более, что и они сами называли свои отношения «дружбой на грани».

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