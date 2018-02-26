Стартует весенняя серия матчей в клубе «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-02-26T13:46:33+03:00

В Весенней серии сыграет Александр Друзь и его партнеры по команде Виктора Сиднева. Фото: Первый канал

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Напомним, в начале года Интеллектуальный клуб развлекал зрителей играми экспериментального свойства, в которых команды школьников отвечали на вопросы взрослых знатоков. Теперь пришла пора взрослым возвращаться к привычному амплуа и вновь садится за стол, ведь начинается сезон-2018.

Первой, как и положено, пройдет Весенняя серия игр, в которой право попасть в серию зимнюю будут оспаривать четыре команды - это дружины Елены Потаниной, Константина Рудера, Бориса Белозерова и Виктора Сиднева. Звездная дружина Сиднева, в составе которой такие титаны волчка, как Александр Друзь, Борис Левин и Максим Поташев, сыграет последней.

Однако старт Весенней серии ознаменуется еще одним экспериментом - против телезрителей сыграет команда звезд Клуба Веселых и Находчивых. Даже несмотря на то, что результат игры в зачет кавеэнщикам не пойдет, матч в Нескучном саду обещает быть ярким и уж точно не скучным.