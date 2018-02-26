"Первый канал" расскажет о первых шагах к славе модельера Вячеслава Зайцева

СЕГОДНЯ 13:51 2018-02-26T14:05:19+03:00

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Это сейчас чуть ли не каждый второй именует себя кутюрье и рапортует о модных показах в Милане, а когда-то модельер в нашей стране был только один. Вячеслава Зайцева называли Красным Диором, свои коллекции он представлял на лучших подиумах мира, его успех и творческая стабильность вызывали зависть и восхищение. А начиналось все в далеких 60-х с цветных телогреек, придуманных выпускником Московского Текстильного Института.

Фотографии этого чуда попали на страницы авторитетного журнала «Пари Матч» и сделали их автора знаменитым. Сейчас маэстро - признанный во всем мире мастер, имя которого известно даже тем, кто ни разу в жизни не примерял дизайнерскую одежду и не гостил на Неделях моды. Есть чем гордиться, оглядываясь назад и отмечая 80-летие!

В новом документальном фильме «Слава и одиночество» (Первый канал, 3 марта, 10:15) мы узнаем о том, какую цену пришлось заплатить Зайцеву за все его достижения. Десять дней в реанимации после страшной автокатастрофы, микроинсульт на съемках «Модного приговора» - это лишь часть испытаний, выпавших на долю первого советского кутюрье.

Сразу после картины зрителей ждет телеверсия праздничного шоу, приуроченного к юбилею Вячеслава Михайловича (Первый, 3 марта, 11:15). Поздравлять виновника торжества будут Евгений Миронов, Надежда Бабкина, Иосиф Кобзон, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Ширвиндт, Дмитрий Харатьян, Тамара Гвердцители и многие другие.