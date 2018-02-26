2018-02-26T14:09:36+03:00
Экономика

Власти хотят уничтожать контрафактное спиртное на месте

Каждый год на хранение паленых напитков тратится 450 млн рублей
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, только за последние три месяца было заведено несколько дел на полицейских за перепродажу контрафакта.По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, только за последние три месяца было заведено несколько дел на полицейских за перепродажу контрафакта.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Правительство бьет тревогу — на складах скопилось 40 млн л (в спиртовом эквиваленте) контрафактного алкоголя. Это 200 млн бутылок водки, если мерить конфискат в поллитрах беленькой.

Проблема в том, что у властей больше нет помещений для хранения паленого алкоголя. После каждой облавы полицейским приходится искать подходящие склады, подвалы, куда можно было бы деть изъятое. В провинции свободных мест практически нет. Денег на хранение всего этого уходит немеряно: 450 млн руб. в год.

Сейчас бесконечные ящики со спиртным ждут судебного решения, чтобы отправиться на уничтожение. Но разбирательства могут идти 1,5-2 года, и все это время полиции надо хранить найденный товар.

Такое количество доступного алкоголя буквально жжет руки недобросовестным сторожам. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, только за последние три месяца было заведено несколько дел на полицейских за перепродажу контрафакта.

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил министерствам разработать механизм досудебного уничтожения конфискованного алкоголя. Минфин вместе с Росалкогольрегулированием должны решить, как разрешить ликвидацию чужого имущества без решения суда, пишут "Известия".

Готового проекта у ведомств нет. Работа над поручением Хлопонина идет. А контрафакт продолжают изымать. Вообще, 40 млн литров конфиската в спиртовом измерении — это много или мало? Сюда входит и паленая водка, и спиртосодержащие суррогаты (настойки боярышника, лосьоны и прочие фанфурики).

В Росалкогольрегулировании сообщили, сколько за 2017 год в стране официально было продано алкоголя:

722 млн. л водки

474 млн л вина

160 млн л шампанского

102 млн л коньяка

7,5 млрд л пива

На контрафакт приходится меньше 10% рынка. Тем более, 40 млн литров конфиската скопились не за один месяц, а, как минимум, за последний год.

- В России продается около 250 млн литров нелегальной водки, - рассказал «КП» руководител Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Контрафакт покупают люди с зарплатой до 15 тыс. руб., а таких у нас около 20 млн человек. Они просто не могут себе позволить легальное спиртное. 65% в цене водки — это НДС и акцизы. Поэтому нелегальное спиртное пользуется спросом из-за низкой цены, ведь продацы не платят все положенные сборы.

По словам эксперта, в официальных магазинах и барах давно нет паленой водки. Подделку продают через небольшие магазинчики, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. И распознать контрафакт можно по цене. Минмальная цена поллитры: 205 руб.. Все, что дешевле — 100% нелегальный продукт.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Как избежать завышенных налогов, черных риэлторов и проблем с соседями по участку
Замминистра экономического развития − руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ответила на вопросы читателей и радиослушателей «КП»
Новости 24
Песков: В Москве крайне обеспокоены ситуацией в сирийской Восточной Гуте
Полиция Алма-Аты закрыла уголовное дело в отношении жены Аршавина
В Госдуме прокомментировали заявление Тарпищева о восстановлении статуса ОКР на этой неделе
Яровая назвала статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде "заказной истерикой"
В Индии молодожены подорвались на бомбе из свадебного подарка
Верховный суд отклонил апелляцию Собчак на решение о регистрации Путина
Фристайлист из США не дал съесть 90 собак в Пхенчхане
Евросоюз ужесточил санкции против КНДР
Песков: выступление россиян на Олимпиаде можно считать успешным
Турция ввела спецназ в сирийский Африн
В Канаде экскурсионный автобус попал в ДТП, пострадали около 40 человек
Во всех поликлиниках Москвы появились кабинеты врачей общей практики
Бывшая компания Вайнштейна подаст заявление о банкротстве
Эксперт прокомментировал слова Рогозина о сроке антироссийских санкций
В МИД рассказали, как наркотики оказались в посольстве РФ в Аргентине
МОК с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна РФ на ОИ-2018
Член исполкома МОК: “Мельдоний — это как аспирин”