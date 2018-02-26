Власти хотят уничтожать контрафактное спиртное на месте

СЕГОДНЯ 14:00 2018-02-26T14:09:36+03:00

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, только за последние три месяца было заведено несколько дел на полицейских за перепродажу контрафакта. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Правительство бьет тревогу — на складах скопилось 40 млн л (в спиртовом эквиваленте) контрафактного алкоголя. Это 200 млн бутылок водки, если мерить конфискат в поллитрах беленькой.

Проблема в том, что у властей больше нет помещений для хранения паленого алкоголя. После каждой облавы полицейским приходится искать подходящие склады, подвалы, куда можно было бы деть изъятое. В провинции свободных мест практически нет. Денег на хранение всего этого уходит немеряно: 450 млн руб. в год.

Сейчас бесконечные ящики со спиртным ждут судебного решения, чтобы отправиться на уничтожение. Но разбирательства могут идти 1,5-2 года, и все это время полиции надо хранить найденный товар.

Такое количество доступного алкоголя буквально жжет руки недобросовестным сторожам. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, только за последние три месяца было заведено несколько дел на полицейских за перепродажу контрафакта.

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил министерствам разработать механизм досудебного уничтожения конфискованного алкоголя. Минфин вместе с Росалкогольрегулированием должны решить, как разрешить ликвидацию чужого имущества без решения суда, пишут "Известия".

Готового проекта у ведомств нет. Работа над поручением Хлопонина идет. А контрафакт продолжают изымать. Вообще, 40 млн литров конфиската в спиртовом измерении — это много или мало? Сюда входит и паленая водка, и спиртосодержащие суррогаты (настойки боярышника, лосьоны и прочие фанфурики).

В Росалкогольрегулировании сообщили, сколько за 2017 год в стране официально было продано алкоголя:

722 млн. л водки

474 млн л вина

160 млн л шампанского

102 млн л коньяка

7,5 млрд л пива

На контрафакт приходится меньше 10% рынка. Тем более, 40 млн литров конфиската скопились не за один месяц, а, как минимум, за последний год.

- В России продается около 250 млн литров нелегальной водки, - рассказал «КП» руководител Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Контрафакт покупают люди с зарплатой до 15 тыс. руб., а таких у нас около 20 млн человек. Они просто не могут себе позволить легальное спиртное. 65% в цене водки — это НДС и акцизы. Поэтому нелегальное спиртное пользуется спросом из-за низкой цены, ведь продацы не платят все положенные сборы.

По словам эксперта, в официальных магазинах и барах давно нет паленой водки. Подделку продают через небольшие магазинчики, принадлежащие индивидуальным предпринимателям. И распознать контрафакт можно по цене. Минмальная цена поллитры: 205 руб.. Все, что дешевле — 100% нелегальный продукт.