2018-02-26T18:26:55+03:00
Политика

Матвиенко раскритиковала политику «чисток» Центробанка

Глава Совета Федерации заявила о снижении конкуренции в банковской сфере
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Спикер Совета Федерации призвала Центробанк перестать проводить чистки банковской сферы и сменить риторику на более позитивную.

- Сегодня новостной поток, который сопровождает банковскую тематику, напоминает сводки с театра военных действий. Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Все это серьезно снижает доверие к банковской системе, поэтому призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, - заявила Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета в понедельник.

По ее мнению, нужно рассказывать о том, что в стране немало хороших добросовестных банков.

- В интернете, в различных мессенджерах очень легко либо конкурентам, либо вымогателям, мошенникам «опустить» любой банк, опубликовав недостоверную информацию. Потом разбирайся, - сказала Матвиенко.

Она также обратила внимание на снижение конкуренции в банковской сфере.

- Чистка банковской системы, проводимая регулятором, привела к концентрации активов в крупнейших банках, большая часть которых - государственные. На долю кредитных учреждений с госучастием приходится уже почти 70% активов. Среди десяти самых крупных банков России девять, по сути, являются государственными. Одним из последствий этого стало отсутствие реального интереса банков к борьбе за клиента и кредитованию реального сектора экономики, - заявила Матвиенко.

Глава Совфеда напомнила о поручении президента выйти в 2019-2020 годах на темпы экономического роста выше средне мировых. При этом заметила, что это невозможно без эффективной системы кредитования реального сектора.

- Пока объем кредитования относительно невелик. Последние три года он фактически топчется на месте - в районе 30 триллионов рублей. Отношение общего объема кредитов к ВВП в России составляет всего 50%. Для сравнения, в Китае и США объем кредитов превышает ВВП более чем в два раза, в Японии - в три раза, - сказала Матвиенко.

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