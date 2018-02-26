Как, защищаясь от преступников шпионскими гаджетами, самому не попасть под суд

26 Февр. 16:10 2018-02-26T21:53:47+03:00

Фермер Васильев из Курганской области не одинок. На шею коровам, буйволам, овцам часто вешают трекеры с GPS, чтобы потом не искать скотину по полям. Фото: YouTube

Чтобы GPS-трекер для коровы не обернулся уголовным делом, нужно кое-что знать о запрещенной электронике

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- Вот так я и стал шпионом, - говорит Владимир.

Его приговорили за незаконный оборот специальных технических средств для негласного сбора информации.

- У меня в одном из парков - пункт проката гироскутеров, - рассказывает Владимир. - Устройства дорогие, я и решил установить GPS-трекеры, чтобы всегда видеть, где они находятся. Купил самые дешевые - на Aliexpress. Они оказались так себе. Выставил их в интернете на продажу. Позвонила девушка, договорились встретиться. Девушка оказалась капитаном полиции...

Таких историй по России - сотни. Судебный департамент посчитал: за первые 6 месяцев прошлого года 117 осужденных. А за весь прошлый год - 228. Судят людей за видеокамеры, вмонтированные в авторучку или пуговицу, за жучки-диктофоны, замаскированные под флешку или зажигалку... GPS-трекеры - устройства, передающие местоположение объекта, - многие берут, чтобы положить в автомобиль. В случае угона можно быстро сообщить полиции, где ловить злодеев. Но, пытаясь защититься от преступников, можно самому вдруг стать им.

Фермер Евгений Васильев из Курганской области прославился на всю страну. Он заказал GPS-трекер, чтобы повесить на корову. Но даже посылку из Китая не получил: вместо почтового уведомления пришла повестка. В декабре об этой истории на пресс-конференции спросили

Владимира Путина. Президент удивился - признался, что и не слышал о существовании статьи, запрещающей покупать трекеры. Пообещал разобраться. Генпрокуратура отозвала дело фермера и анонсировала массовую ревизию подобных дел по всей стране, правительство обязало ФСБ, таможню и другие ведомства информировать потенциальных покупателей о возможной незаконности приобретения некоторых девайсов... Но будет ли изменен закон, который многие считают по меньшей мере странным, пока не ясно (см. «Официальную реакцию»).

Хозяина проката Владимира осудили 16 января - после после всех этих громких демаршей.

- Адвокат судье про слова Путина намекнул, но тот даже ухом не повел, - рассказывает осужденный. - А я вообще помалкивал. Знал, что этот же судья за такой же трекер дал мужику 4 месяца тюрьмы. Настоящей, с решетками. Но мне повезло: приговорили только к 30 тысячам рублей штрафа.

ДЖЕЙМС БОНД ПОНЕВОЛЕ

Адвокат Павел Домкин несколько лет занимается делами об обороте шпионских штучек.

- Технология отработана: следователи отправляют устройство на экспертизу в ФСБ, а там рисуют заключение, что устройство можно использовать для негласного получения информации. И судья уже больше ни на что не смотрит: есть заключение, значит, виновен. Хорошо хоть в основном дают штрафы - от 30 до 80 тысяч.

Статья 138.1 Уголовного кодекса предполагает наказание до четырех лет тюрьмы как за продажу, так и за покупку шпионских девайсов. И невольные джеймсы бонды бывают двух типов - те, кто купил (как правило, просто поиграться), и те, кто продал. Кстати, среди продавцов много таких, как Владимир: наигрался, решил сбыть с рук... Объявление о продаже - словно приглашение оперативника в гости.

СЛЕЖКИ БОЯТСЯ ЧИНОВНИКИ-КОРРУПЦИОНЕРЫ?

Интернет-магазины, торгующие шпионской техникой, действуют, словно в тылу врага. У них нет телефона для связи и уж тем более нет офисов и возможности самовывоза.

«Пребывание наших клиентов на сайте всегда остается конфиденциальным. Более того, все посылки присылаются с неидентифицируемыми маркировками, наименование товара скрыто от посторонних лиц. Получить свою посылку может только лицо, указанное как получатель при оформлении заказа». Я написал владельцу с просьбой об интервью.

Роман, как он представился, согласился. Он живет не в России и может не опасаться визита оперативников.

- Сейчас самый дешевый смартфон, если установить на него определенные программы, больше подпадает под статью 138, чем те игрушки, что люди у меня покупают, - говорит он. - Я затевал этот бизнес в 2015 году. Поначалу торговал на радиорынке. Но потом уехал из России - так спокойнее.

- Вас не пытались вычислить?

- До меня же не дотянешься... Несколько раз курьеров забирали, одного даже приговорили к штрафу. Сейчас я пересылаю заказы доверенным людям в России, а они отправляют их через курьерские компании. Курьер обычно даже не знает, что везет.

- Кто в основном покупает?

- 80 процентов - это жены, которые подозревают мужей и хотят за ними проследить. А еще полицейские опера. Их же закон тоже касается. Чтобы где-то поставить прослушку, они должны идти на склад, брать устройства под расписку, потом сдавать... Им проще у меня купить и не заморачиваться.

- Что больше всего берут?

- Трекеры хорошо берут и жучки. А от скрытых камер я решил отказаться. Курьеров всех на камерах как раз и брали. Мне вообще кажется, что всю эту историю со спецсредствами чиновники из-за видеокамер и устроили. Потому что от видео, если его в YouTube выложить, трудно отмазаться. Вот они и не хотят, чтобы кто-то мог снимать и выкладывать, как они взятки берут.

На вид обычные часы, но со встроенной камерой. За такие можно схлопотать срок. Фото: ru.aliexpress.com

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Что же делать, если, не зная о существовании уголовной статьи, вы все-таки попались на покупке китайской шпионской игрушки? Мы обратились за комментарием к адвокату Игорю Маркелову:

- Самое главное - ничего не говорить на первом допросе. Если признаться сразу, то потом никакой адвокат не сможет ничего сделать. Ну а дальше есть варианты. Если упереться, то при наличии желания и денег можно доказать, что устройство не является специальным средством. Придется нанимать собственных экспертов, заказывать альтернативные исследования. Каждая такая экспертиза обойдется больше чем в 30 тысяч рублей. С учетом оплаты адвоката такая защита может стоить гораздо дороже, чем штраф по приговору суда. Но зато нет судимости. Так что каждый сам должен решить, что ему дороже - деньги или отсутствие судимости. Кстати, упирающихся людей немало. Обычно в правоохранительных органах рассчитывают, что подозреваемый не будет бороться и тратиться, во всем признается и выплатит штраф. А когда следователь встречает сопротивление, когда видит, что подследственный способен и намерен доказать свою невиновность, то дело часто прекращается еще до суда.

БДИ!

Чем запретное устройство отличается от обычной электроники?

- Все просто, - говорит мне знакомый оперативник. - Если устройство замаскировано под то, чем не является, то это специальное средство, за него можно схлопотать приговор. А если, к примеру, диктофон маленький (чтобы запись велась незаметно. - Ред.), но все равно выглядит как диктофон, то никто не придерется. Трекеры ведь тоже никто не запрещает. Но если он со встроенным микрофоном, это уже подслушивающее устройство, замаскированное под трекер.

- Получается, если видеоняню засунуть в игрушку, чтобы ребенок не пугался, это будет шпионский девайс?

- Примерно так. Но только с того момента, как ты решишь такое устройство продать. Или купить.

Я потом спросил хозяина гироскутеров Владимира: были ли в купленных им устройствах микрофоны?

- Да, были. Из-за них-то я и схлопотал.

- А зачем купил с микрофонами?

- Так они были самыми дешевыми.

В интернете широко рекламирует себя магазин «Шпионские штучки», у него пять точек в разных частях столицы. Я заехал в одну неподалеку от Садового кольца.

- У нас все по закону, - говорит мне продавец Иван. - Да, мы называемся «Шпионские штучки», но это лишь маркетинговый ход. На самом деле ни одно устройство не нарушает законодательства. Вот камеры, они маленькие. Но они ни подо что не замаскированные.

- А GPS-трекеры есть?

- Пожалуйста. - Иван выкладывает на прилавок коробку.

В предложенном устройстве тут же обнаруживается микрофон. А значит, за него преспокойно можно угодить под суд.

- Впервые слышу, - говорит Иван и убирает коробку с глаз долой. - У нас эти трекеры покупают очень много, ни у кого еще проблем не было.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Госдума хочет разрешить следить за детьми, животными и автомобилями

Но только собственными.

Резонанс от истории с курганским фермером дошел до Госдумы. Депутат Наталья Поклонская написала законопроект, где предлагает разрешить россиянам пользоваться «шпионскими игрушками». Но только в личных целях: следить за своими кошками, собаками, автомобилями. Сейчас слежка за личным имуществом обернется штрафом до 200 тысяч рублей или 4 годами тюрьмы.

- Я предложила внести изменения в Уголовный кодекс, - поделилась с «КП» Поклонская. - Эти приборы можно использовать в целях безопасности и для личных нужд. Люди за такое не должны нести ответственность. А наказывать будут тех, кто приобрел средства для умышленного и запрещенного сбора информации - это и шпионаж, и нарушение частной жизни человека. Если не нарушаются права других людей, то наказывать не за что. Например, родители смогут следить, где находится их ребенок. Ему надевают для этого на руку специальные часы. Или же человек сможет отследить, где находится его машина, если ее угнали. Законопроект уже прошел первый экспертный совет при нашем комитете в Госдуме. Представители ФСБ, Генпрокуратуры его подержали.

Роман ГОЛОВАНОВ