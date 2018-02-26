2018-02-26T16:16:04+03:00
Звезды

Еще постель не остыла: супруг Ферджи променял ее на молодую красотку, не став дожидаться развода

Сама певица никак принципиально не комментирует эту ситуацию
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Ферджи и Джош Дюамель в 2013 году.Ферджи и Джош Дюамель в 2013 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Красивая история любви, которая увы! – закончилась так по-голливудски банально. Как пишут западные СМИ, супруг Ферджи- Джош Дюамель, не успев развестись с поп-дивой, закрутил роман с молодой мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Красавец-актер познакомился со знойной брюнеткой 3 февраля на одной из вечеринок, состоявшейся после финала Суперкубка. Они разговорились и начали флиртовать друг с другом. А уходя домой, Дюамель попросил у Эйсы ее телефон…

Бывший супруг Ферджи закрутил роман с молодой мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший супруг Ферджи закрутил роман с молодой мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние три недели как сообщил источник издания US Weekly, парочка практически неразлучна. А когда они вынуждены расставаться из-за своих дел, то постоянно обмениваются смс-ми и перезваниваются: страсти кипят! Более того, Дюамель уже пару раз появлялся с новой подружкой на публике. И это при том, что официально развод с Ферджи актер так и не оформил.

«Еще постель не остыла, а он уже нашел другую», «Ну такой красавец не может быть долго один», «Бедная Ферджи, она его так любила», - сочувствуют певице ее поклонники в соцсетях. Сама же артистка принципиально хранит молчание.

Впрочем, певица не стала запрещать Джошу общаться с единственным ребенком пары — 4-летним сыном Акслом. Напомним: Дюамель и Ферджи начали встречаться в 2004-м, и в январе 2009-го сыграли свадьбу. А четыре с половиной года спустя певица родила сына. Супруги решили расстаться недавно из-за неразрешимых противоречий, возникших в браке. После чего Ферджи призналась, что она очень удручена крушением брака, инициатором завершения которого стал Джош.

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Одна из самых крепких пар Голливуда - Ферджи и Джош Дюамель разошлись после восьми лет брака. Случилось это, к удивлению поклонников, ни тогда, когда таблоиды писали об интрижках красавица-мужа со стриптизершами, ни тогда, когда одна из них заявила, что ждет ребенка от актера. (подробности)

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