Смягчение условий ипотеки может привести к кризису на финансовом рынке

СЕГОДНЯ 16:28 2018-03-02T16:45:36+03:00

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В послании федеральному собранию Владимир Путин сказал о том, что надо повышать доступность ипотеки.

- Среднюю ставку по ипотеке надо снизить до 7-8% годовых, — заявил президент.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что «снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия для развития отечественной экономики». Но предупредил, что ситуацию нужно контролировать, чтобы на рынке не возник так называемый «пузырь», как это было в Америке. Вероятно, имеется ввиду, что вместе с удешевлением кредитов условия выдачи ипотеки будут становиться все более либеральными. Начнет снижаться первоначальный взнос, и стать заемщиками смогут люди с не очень высокими доходами. Им будет тяжело возвращать деньги банку.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что он не видит таких рисков, а глава Сбербанка Герман Греф пообещал снизить ставку по ипотеке до 7% в течение ближайших двух лет. С ним согласен глава Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.

По прогнозам АИЖК, в этом году ипотеку возьмут 1,3 млн семей. Объемы выдачи жилищных кредитов составят 2,5-2,7 трлн руб. За январь банки уже выдали 78 тыс. жилищных кредитов на 148,3 млрд руб.

Напомним, в США в 2008 году произошел ипотечный кризис. Это было связано с тем, что стоимость недвижимости стала падать. Людям уже невыгодно было выплачивать кредит, размер которого превышал цену их квартиры. Они просто приходили в банки и клали ключи на стол, отказываясь возвращать долги. В результате банки и страховщики, которые не смогли продать недвижимость по высокой цене и компенсировать свои траты, разорились.

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