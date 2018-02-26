Что не так с белорусским молоком

26 Февр. 16:33 2018-02-26T16:38:22+03:00

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Запрещен ввоз некоторых видов молочной продукции из Белоруссии. А именно – молока и сливок пастеризованных, сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных наливом. А также молочной сыворотки, в том числе сухой, сывороточного концентрата и молочного белка. Все это по сути – молочное сырье. В пресс-службе Россельхознадзора «КП» подтвердили, что запрет не касается фасованного молока или сливок в потребительской упаковке.

Белорусскую молочку ведомство запрещало и раньше. Но ограничения касались конкретных заводов-производителей. Сейчас эмбарго действует абсолютно на все белорусские предприятия. Официальная причина – нарушение требований безопасности. По перечисленным видам молочных продуктов их было больше всего. Речь идет о наличии в молоке запрещенных веществ – антибиотиков и вредных добавок. В белорусском Минсельхозе сильно удивились новостям. Нарушения? Нет, не слышали. Тогда Россельхознадзору пришлось выложить аргументы на стол. В 2016 году было 386 случаев нарушения санитарных норм и требований Евразийского экономического союза в молочной продукции. В 2017 году – 376 случая. За полтора месяца этого года – уже набралось 32. Ведомство говорит, что информировало о каждом. Более того, просило принять меры и провести расследования. Но воз, как говорится, и ныне там. Пришлось «рубануть» с плеча.

- Претензии к качеству белорусской продукции – регулярные и не безосновательные. Россельхознадзор не может запретить поставки просто так. У них есть результаты исследований. Согласна с этими результатами или нет Белоруссия – это уже другой вопрос, - прокомментировала «КП» Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка – Если на рынке не хватает какого-то продукта, бывает, контроль ослабевает. Но когда на рынке есть излишнее предложение, претензии ужесточаются. Сегодня именно такой случай.

Рыбалова говорит, что в Белоруссии нет разных параметров качества молока внутри или на экспорт. Около 8 крупных предприятий в стране заявлены, как поставщики продукции для Еврсоюза - а там требования достаточно высокие. То есть, в целом белорусская молочка качественная. С другой стороны, кто ищет нарушений – тот всегда найдет. Другие эксперты не согласны:

- А если действительно они, пользуясь тем, что фитосанитарного контроля на границе нет – гонят некачественную продукцию?, - дискутирует Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ, - Это любимое занятие (Белоруссии – авт.), которому мы потворствуем – политизировать любую ситуацию. Запретили молоко – это вы придираетесь и оказываете на нас политическое давление, говорят!

Не говорят, а скорее намекают. Министр по АПК Евразийского экономического союза Сергей Сидоркин уже осудил запрет и отметил, что он «противоречит нормам» соглашения. Белорусские эксперты в СМИ предполагают, что ограничения наложены специально, чтобы поддержать российских производителей молока и дать им фору. Даже если это так – такой «грешок» водится не только за нами.

- Белоруссия сама не выполняет взятые на себя обязательства по свободному перемещению товаров внутри Союза, - замечает Дмитрий Балкунец, эксперт по российско-белорусским отношениям. – Мы говорим, что Россия ограничила поставки молока из Белоруссии. Но если вы посмотрите на прилавки белорусских магазинов – нашей молочки там вообще нет. Белоруссия в одностороннем порядке закрывает рынок для российских предприятий, которые могли бы составить конкуренцию местным производителям. Последняя история была с сахаром в январе этого года. Правительство республики ограничило поставки российского сахара, потому что мы предлагали более выгодные цены.

К чему приведет очередной раунд молочной войны России и Белоруссии станет известно совсем скоро. Минсельхоз Белоруссии заявил о готовности провести консультации с Россией по вопросам отмены запрета. Эксперты ставят на то, что он не продлиться больше 1-2 месяцев.