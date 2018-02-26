США навязывает новую гонку вооружений

26 Февр. 17:45 2018-02-26T18:58:33+03:00

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На днях в американской прессе появились сообщения о том, что Дональд Трамп планирует существенно увеличить военный бюджет на 2019 год - до 716 миллиардов долларов. Это на 13 процентов больше, чем расходы на оборонку за предыдущий год. Подчеркивается, что такие суммы необходимы не только на «сдерживание военной угрозы», но и, «при необходимости, на борьбу с потенциальным конфликтом с такими державами, как Китай и Россия». При этом очевидно, что львиная доля военного бюджета США уходит не только на новые разработки вооружений, но и не содержание своей армии.

- У американцев огромные затраты на содержание нескольких сот военных баз за рубежом, - рассказал «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Это очень дорогое удовольствие. У США есть авианосные ударные группировки, которые тоже обходятся не дешево. Плюс - это присутствие в Европе. Американский контингент там разворачивается очень активно в районах создания позиционных районов противоракетной обороны в Румынии, Польше и сейчас они будут развивать элементы ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом они ведут разработку космических вооружений, планируют обновлять стратегические ядерные силы.

- Это то, что мы уже практически сделали.

- Да, а им предстоит менять почти всю группировку. У нас же пик затрат на ядерное перевооружение прошел. Наш бюджет существенно меньше - около 47 миллиардов долларов, но он носит оборонительный характер. Мы обеспечиваем безопасность своей территории. У нас возможности и затраты на новые виды оружия сбалансированы. Присутствие в мире не такое навязчивое опять же - Киргизия, Таджикистан, Армения, в Белоруссии есть пара объектов. А в Сирии за содержание, обустройство и аренду Хмеймима и Тартуса мы ничего не платим. Не ввязываясь в лобовую в гонку вооружений, по ряду систем мы не только на уровне с США, но где-то опережаем.

- Турция предпочла наши средства ПВО, к примеру...

- Да, наши С-400 в новой модификации бьет по всем показателям новейшие американские «Пэтриоты». Появилась длинная рука морского флота - ракеты «Калибр» - они лучше, чем новейшие «Томагавки». По комплексам радиоэлектронной борьбы у нас тоже гигантский рывок вперед. Появились эффективные системы космической разведки - тут мы не обладаем гигантским преимуществом, как у США, но нам этого вполне достаточно. Поэтому, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, мы - вторая армия в мире. А по стратегическому ядерному паритету мы на равных с Америкой.