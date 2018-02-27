Стратегия-2030: Экономика Дона войдет в ТОП-10 крупнейших, люди станут жить втрое богаче и на 4,5 года дольше

СЕГОДНЯ 09:00 2018-02-27T10:31:40+03:00

В Ростовской области стартовало масштабное обсуждение плана социально-экономического развития Ростовской области на двенадцать лет вперед

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В Ростовской области началась масштабное обсуждение важнейшего документа, которому предстоит определить основные цели и задачи в регионе на ближайшие 12 лет, - Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.

По сути, это - полноценное планирование по всем сферам и отраслям, призванное учесть и распределить, выражаясь официальным языком, «силы и средства», чтобы достигнуть намеченных результатов. Времени не так уж и много: к 1 июля должна быть готова финальная редакция этой «Стратегии-2030» (для нее, кстати, выбран соответствующий слоган - «Выбор будущего»), а до 1 января 2019 года - другими словами, к концу нынешнего года — документ необходимо утвердить, дабы как раз-таки с наступлением 2019-го уже заниматься его реализацией.

«Меняйся или проиграешь»

Первый этап обсуждения провел лично губернатор Василий Голубев, собрав для этого всех руководителей муниципалитетов, делегатов от представительных и законодательных органов власти, ученых и общественные организации.

- Сегодня мы с вами наблюдаем изменения, масштабность и динамика которых, без преувеличения, завораживает, они буквально врываются в наш привычный и относительно стабильный мир, - подчеркнул глава Донского региона. - Но, чтобы не просто наблюдать, а быть успешным в новом мире, как говорят, быть в тренде, нам всем тоже придется меняться. Правило простое: меняйся или проиграешь!

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Стратегия, как выяснилось, будет иметь три направления: социальное, экономическое, пространственное. Проект, который обсуждается сейчас, отметил Голубев, имеет принципиальные особенности.

- Во-первых, особое внимание в нем уделено возможностям и сильным сторонам, а не только угрозам и проблемам, - пояснил губернатор. - Нам хорошо известно, что не удалось, но мы также знаем и истории успехов. Во-вторых, Стратегия разрабатывается на принципах максимальной открытости и вовлеченности науки, бизнеса и общественности. В-третьих, это проект «будущего», желаемое состояние, которое мы конструируем с учетом мнения экспертов и иных стейкхолдеров, а не только на основе представлений чиновников. В-четвертых, Стратегия носит ценностно ориентированный характер. Ростовская область - это опорный регион «новой экономики» юга России, научно-технологический и политико-управленческий центр, уникальная экосистема и культурное пространство. Главная же ценность - это человек, житель Дона и его социальное благополучие.

Для достижения целей создана качественная база

Уже известно, что донская Стратегия-2030 строится на семи крупных межмуниципальных территориальных кластерах, названных «7 полюсов роста», среди которых следует выделить «инновационно-технологический полюс» - то есть Ростовская агломерация, где сконцентрированы организационно-управленческие «столичные» функции и сформирован солидный инновационно-технологический задел в экономике; три «индустриальных полюса» - Таганрогский, Восточно-Донбасский и Волгодонской с высокой инвестиционной активностью и многопрофильной диверсифицированной промышленностью; плюс еще три - «агроиндустриальных полюса» - Миллеровский, Морозовский и Сальский.

Эксперты полагают, что в Ростовской области создана качественная база для выполнения намеченных задач, характеризующаяся рядом так называемых экономических маркеров (см. «Наша справка»), а также запуском целого ряда крупнейших инфраструктурных объектов и внушительными результатами.

Речь идет, в частности, о начале работы первого в истории современной России построенного с нуля аэропортового комплекса «Платов», призванного стать крупнейшим логистическим узлом на юге страны, открытии обновленной «южной артерии» - Ворошиловского моста, запуске 4-го энергоблока Ростовской АЭС (это сделал во время недавнего своего визита в Ростов-на-Дону глава государства). Кроме того, регион занимает лидирующие позиции по выпуску электровозов и самолетов-амфибий, по сбору урожая (очередной рекорд поставили донские хлеборобы в 2017-м - 13,5 млн тонн, 1-е место по урожаю в РФ) и по производству растительного масла и мяса индейки и утки. На Дону производят самые большие в мире вертолеты, атомные реакторы, две трети комбайнов в России, боевые вертолеты Ми-28Н и т.д.

Разумеется, свою огромную роль в пользу активных темпов развития региона сыграл и факт проведения в Ростове-на-Дону ЧМ-2018, подготовка к которому стала катализатором и во многом причиной ускоренного продвижения значительного числа проектов. К примеру, стадион «Ростов-Арена», построенный на левом берегу Дона, станет, по замыслу руководства Ростовской области, новым центром притяжения.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Амбициозные планы

Донской губернатор, между тем, обозначил ряд очень непростых целей, к которым в течение двенадцати лет своей реализации должна привести Стратегия.

Во-первых, средняя продолжительность жизни к 2030 году должна увеличиться практически до 77 лет, и Ростовская область войдет в первую двадцатку регионов по этому показателю (это более чем на 4,5 года дольше в сравнении с 2016-м).

Во-вторых, среднедушевые доходы к намеченному сроку увеличатся в 3,7 раза - почти до 100 тысяч рублей, что позволит Ростовской области занять место в ТОП-25 субъектов РФ с наиболее высоким уровнем жизни.

В-третьих, ВРП Ростовской области должен вырасти втрое - до 3,8 трлн рублей, что обеспечит позицию в десятке крупнейших экономик России. И, наконец, четвертая цель, выраженная в цифрах, - это увеличение объема инвестиций в экономику, социальную, транспортную и иную инфраструктуру не менее чем в 3,6 раза (1 трлн рублей), цель - войти в ТОП-5 крупнейших инвестиционных регионов.

Важно, уверен, между тем, Василий Голубев, не только обсудить сформированные подходы к стратегии развития всего региона и отдельных его территорий, но и услышать от населения конкретные инициативы и предложения:

- Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона, - заявил он. - Возможность быть услышанными и включить свой проект в документ - это и есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом. Этот документ - стратегия общественного согласия.

Добавим, что в ближайший месяц обсуждения пройдут по всей Ростовской области.

Наша справка

Социально-экономическая ситуация в Ростовской области по итогам 2017 года:

*ВРП - рост 2,9% - до 1,3 трлн рублей,

*промышленное производство - рост на 7,4%,

*продукция сельского хозяйства - рост на 7%,

*объемы жилищного строительства - свыше 2,3 млн кв. м (плюс на 1,8%).

По итогам 11 месяцев 2017 года РО заняла среди субъектов РФ:

*по объемам экспорта - 9-е место,

*по объемам несырьевого неэнергетического экспорта - 6-е место.

Внешнеторговый оборот увеличился на 22% - до суммы 8,4 млрд долларов США (положительное сальдо - $3,2 млрд).

Внешнеторговые операции осуществлялись со 150 странами. Экспорт Ростовской области вырос на 18% и осуществлялся в 140 стран.

Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях по итогам 2017 года составила свыше 28 тыс. рублей.