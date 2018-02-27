Год новый, а цены нет!

СЕГОДНЯ 09:30 2018-02-27T10:29:35+03:00

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Январь в России – самый необычный месяц в году. Почти треть рабочих дней, на радость россиян, становятся выходными. В этот период люди редко ходят в магазины, поскольку продукты, закупленные на праздники, еще не съедены. Да и после каникул россияне не спешат шиковать, так как почти все было потрачено на подготовку к встрече Нового года. К тому же производители зачастую решают повысить оптовые цены именно с января. В такой ситуации ритейлерам достаточно сложно удерживать стоимость продуктов на полке на уровне прошлого года.

Тем не менее в январе инфляция оставалась невысокой – 0,3% к декабрю и 2,2% к январю прошлого года, сообщил Росстат. Продовольственная инфляция в первый месяц года составила 0,5% и 0,7%, соответственно. Как следствие, стоимость базовой продовольственной корзины в этот период изменилась несущественно. В январе продуктовый набор в среднем по стране стоил 3 788 рублей, в Москве – 4 619 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 625 рублей, подсчитал Росстат.

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Цена такой же продкорзины в универсамах «Пятерочка» тоже менялась незначительно: в магазинах сети Европейской части России, на Урале и в Сибири базовый набор продуктов стоил в среднем 3 770 рублей, в Москве – 4 054 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 335 рублей. В результате российский индекс «Пятерочки», который отражает отношение стоимости продовольственной корзины по средним ценам сети и стоимости продовольственного набора Росстата, составил 99%, московский – 88%, петербургский – 94%.

Немного подталкивала цены вверх лишь плодоовощная продукция. Специалисты объясняют это сезонностью. Капуста белокочанная, картофель, морковь, лук, помидоры и груши подорожали на 4,6-9,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом, благодаря крупным закупкам и грамотной ценовой политике, в универсамах «Пятерочка» капуста стоила на 28% дешевле, морковь – на 8%, картофель – на 1% меньше, чем в среднем по стране. Кроме этого существенная разница между среднероссийскими ценами и средней ценой в «Пятерочке» показали сельдь (ее цена была на 27% ниже показателя Росстата), подсолнечное масло (29%), горох (на 29%), куры (23%), сахар (на 17%), яблоки (на 14%) и другие продукты.

В то же время при покупке базового проднабора из самых доступных в своих категориях продуктов в «Пятерочке» россиянин тратил на 39-45% меньше, чем при приобретении аналогичной корзины по среднероссийским ценам. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири минимальная стоимость продуктовой корзины в магазинах сети составила 2 083 рубля, 2 698 рублей в Москве и 2 833 рубля в Санкт-Петербурге.