Ян Цапник из «Команды Б»: Приезжаешь ночью после съемок в гостиницу: носочки постирал, грим смыл - и спать…

26 Февр. 19:05 2018-02-27T02:16:31+03:00

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Ян Цапник востребован и в серьезном кино, и в комедийных сериалах. Прямо сейчас в прокате идет драма «Лед» с его участием, а на канале СТС в самом разгаре комедийный сериал «Команда Б», где рассказывают, как готовят молодежь к полету на Луну.

- Для вашей семьи этот год особенно важный: дочь Лиза оканчивает школу. Судя по тому, что она посещает театральную студию, хочет стать актрисой?

- Сам ее туда и отправил. Это знаменитая студия «Театр-класс», которой руководит талантливейший актер и педагог Сергей Бызгу. Доча занимается, ей очень нравится. В этом году планирует поступать в театральный институт.

- Уже видели ее на сцене?

- Из-за съемок долго не мог попасть на показы к ним в студию. Но в декабре пришел на спектакль «Играем Шекспира». Потрясающие дети, интересная постановка! Удалось посмотреть отрывок из «Гамлета», Лиза играла Офелию. Я был так удивлен: «Надо же! Это моя дочь!» Никогда не воспринимал ее в качестве актрисы. Иногда даже шутил: «Иди в театроведы - сиди и пиши!» Но после того как увидел дочку на сцене, честно сказал: «Лизочка, хочешь попробовать стать актрисой - поступай!» Я предупреждаю дочь: «Лиза, приготовься, что ковровые дорожки, интервью, интересные, главные роли будут не сразу». Сначала нужно овладеть базой - а это труд, мучения, борьба с собой.

- Жена не расстроена? Муж редко бывает дома, теперь и дочь хочет на сцену.

- Нет. Галка в душе тоже очень любит театр, они с Лизкой даже мне что-то советуют. Иногда эти советы я даже принимаю.

С любимой женой Галиной и дочерью Елизаветой. Ян Цапник с семьей. Фото: Persona Stars

- Где сейчас снимаетесь?

- Скоро поеду на Кипр, на досъемки картины о легендарном вратаре Льве Яшине. Закончил сниматься в картине Павла Семеновича Лунгина о выводе советских войск из Афганистана. Снимали в удивительных местах - в Гунибе в Дагестане, где в XIX веке брали имама Шамиля.

- Большой плюс вашей профессии - постоянно открывать новые места. Пользуетесь этой возможностью?

- Стараюсь. У меня был один выходной день - я пришел на площадь Гуниба, где мне открыли краеведческий музей, хотя у них тоже выходной был. Если выдаются свободные дни на съемках, стараюсь побывать в музеях, походить по городу, понаблюдать за местными. А то ведь обычно часа в два-три ночи приезжаешь после съемок в гостиницу - носочки постирал, на батарею повесил, грим смыл, лег спать… А утром выезд в восемь.

Сериал «Команда Б» на канала СТС с понедельника по четверг в 20.00.