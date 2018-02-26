Кадыров показал Медведеву чеченские помидоры

26 Февр. 19:31 2018-02-26T20:05:42+03:00

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В понедельник Дмитрий Медведев впервые за время работы в должности премьера прилетел в Грозный. Последний раз Медведев побывал в Чечне в 2010 году, будучи президентом. В Грозном решили провести заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Главная тема заседания - проблема безработицы в регионе.

Для начала глава Чечни Рамзан Кадыров презентовал Медведеву один из новых тепличных комплексов, где выращивают помидоры и огурцы. Премьеру рассказали, что здесь работают 180 человек, они обеспечены бесплатным питанием и доставкой до предприятия.

- С 2010 года, когда бы создан Северо-Кавказский федеральный округ, зарегистрированная безработица в среднем снизилась практически втрое: с почти полумиллиона человек до 135 тысяч. По методике Организации труда результаты поскромнее, но они тоже весьма позитивны. Однако уровень безработицы в округе пока еще сохраняется в два раза выше среднероссийского, и в последние несколько лет образовалась не только благоприятная тенденция, цифры по ряду позиций стали снижаться, - заявил Медведев на состоявшемся потом совещании.

Чтобы улучшить ситуацию с безработицей, премьер предложил обратиться к советскому опыту и готовить на Кавказе специалистов для других регионов страны. Сейчас, как заявил Медведев, система подготовки кадров на Северном Кавказе недостаточно ориентирована на реальные потребности экономики. В округе трудоустраивается по специальности лишь половина выпускников учреждений среднего и высшего образования, в то время как в России этот показатель составляет три четверти.

- Хотя и цифры по стране нас тоже не могут устраивать, есть государственная проблема трудоустройства выпускников, - сказал Медведев.