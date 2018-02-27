Три причины, почему нет смысла покупать лотерейные билеты

СЕГОДНЯ 01:10 2018-02-26T22:01:53+03:00

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В конце прошлого года воронежская пенсионерка Наталья Власова выиграла в лотерею полмиллиарда рублей. Поздравления счастливицы в СМИ стали отличной рекламой лотерейной компании. Под один лишь новогодний розыгрыш та собрала с населения свыше 2 млрд. руб. «Комсомолка» решила разобраться, можно ли выиграть в лотерею. И стоит ли покупать билеты в надежде на удачу. Если коротко - смысла нет.

1. НЕТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ

Компания «Столото» занимает больше 90% российского рынка лотерей. Монополист. Все самые известные розыгрыши идут в кассу именно этой компании. Слоганы у нее до боли просты: «С нами выигрывают» и «Государственные лотереи». Но мало кто знает, что под брендом государства работает частная контора. По данным системы «Контур.Фокус», ею владеет предприниматель Ваган Геворкян.

- Люди доверяют государству. Считают, оно не обманет, а частная компания этим пользуется, - говорит видеоблогер Александр Движнов, чей ролик «Разоблачение «Столото» - лохотрон государственного масштаба» набрал в YouTube 1,5 млн. просмотров.

Обмана здесь нет. Как пояснили «КП» в Минфине, по закону «О лотереях» в России можно проводить только государственные лотереи. «Столото» - распространитель. И 5% от выручки всех проводимых ею лотерей действительно идет на финансирование спорта, то есть на госцели. Но это лишь 5%. Да и эти копейки почему-то идут не напрямую в бюджет, а частным компаниям (об этом - в следующей части нашего расследования).

- Минфин выдает лицензии на этот вид деятельности. Но контроль слабый. В России по-прежнему действуют заведения, которые прикидываются лотерейными клубами. Там висят мониторы с экранами, на них прыгают вишенки и обезьянки. Это те же самые игровые автоматы, которые запретили много лет назад, - считает Павел Сычев, член совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.

В компании «Столото» на неоднократные запросы «КП» не ответили.

Вероятность выигрышаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Бизнес на лотереях устроен одинаково во всем мире. Компания собирает с населения 100 руб. Из них 50 руб. идет на выигрыши, а оставшиеся 50 руб. - в кассу организатору. Из этих денег тот покрывает текущие расходы (реклама, аренда офисов и студии, зарплата сотрудников, налоги и пр.) и получает чистую прибыль.

Лотерее (как и финансовой пирамиде, между прочим) нужно отдавать часть прибыли участникам. Иначе играть не будут. По официальной финансовой отчетности за 2016 год, ТД «Столото» получил выручку в размере 10 млрд. руб., а чистую прибыль - 560 млн. руб. Но какая доля из оставшихся более 9 млрд. руб. ушла на содержание самой структуры - неизвестно.

При этом проверить, сколько денег отдают победителям, невозможно. Скандалов немало. Пару лет назад жителю Забайкальского края Евгению Лапыреву отказали в выплате выигрыша почти в 6 млн. рублей. В компании заявили, что это «техническая ошибка». Лапырев обращался в Следственный комитет и МВД, но правды не добился.

- В России, по сути, лишь одна фирма занимается лотереями. Она может делать все что угодно. Бизнес непрозрачный, - говорит Игорь Колпаков, создатель портала «Лохотрона.нет». - Крупных компаний в лотерейном бизнесе должно быть больше. Тогда будет конкуренция. И меньше стимулов мухлевать.

3. ТЕОРИЯ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ ПРОТИВ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ

Поговорите с любым математиком. Играть в лотерею - заведомо проигрышная стратегия. Это доказывает опыт заядлых игроков. Условно: потратили на билеты 100 тыс. руб., а выиграли в общей сложности не больше 50 тыс. руб. Теория больших чисел редко ошибается.

По факту реальный процент еще ниже. Не все операторы честно пускают на выигрыши оговоренный процент собранных денег. А без крупных выигрышей окупить многолетние «инвестиции» в лотерейные билеты невозможно. Вероятность стать обладателем джекпота - один случай на миллион.

- Я бы посоветовал не искать лихой удачи в лотерейных клубах. А потратить деньги на что-то полезное, - считает Павел Сычев.

P.S. Продолжение расследования «КП» о лотерейном бизнесе читайте в наших следующих публикациях.

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где полмиллиарда?

Выигрыш в 506 млн. руб. Наталье Власовой из поселка Панино Воронежской области «Столото» обещало выплатить после новогодних праздников. Но выплатили ли деньги и сколько - неизвестно. По словам ее дочери, какие-то суммы поступать начали. Но сколько - не сообщила. В самой компании «Столото» на вопрос «КП» о выплате выигрыша Власовой ответ не дали. Все это выглядит странно: если организатор лотереи свои обязательства исполняет, то зачем это скрывать? Кстати, накануне еще один счастливчик - из Нижнего Новгорода - впервые в этом году сорвал джекпот в «6 из 45» на 267,5 млн. руб. «КП» будет следить за выплатой этих призов в полном объеме.

КСТАТИ

Онлайн-розыгрыши - это наперстки

Непонятно, кто разрешал «Столото» проводить онлайн-лотереи (в законе об этом речи нет), но на их сайте можно участвовать в виртуальных розыгрышах. Они проходят чуть ли не каждые пять минут. Выигрыш определяет генератор случайных чисел.

- Если процесс происходит только в электронном формате, надеяться на большие выигрыши и честность организаторов не стоит. Напоминает игры в наперстки из 90-х, - считает Павел Сычев. - У нас есть слишком печальный опыт. Если электронная машина будет запрограммирована госконтролером - это одно. А если частной компанией - выигрывает только владелец.

СПРАВКА «КП»

Оператору лотерей «Столото» принадлежат более 90% рынка. А именно: лотереи «Гослото 7 из 49», «Гослото 6 из 45», «Гослото 5 из 36», «Топ-3», «Рапидо», «12/24», «КЕНО-Спортлото», «Прикуп», «Дуэль», «Спортлото 6 из 49», «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36», «Гослото 4 из 20».

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Купил мужик дохлого осла за 1 рубль и разыграл в лотерею. Продал 200 билетов по рублю, определил победителя. А тот предъявил: мол, осел-то дохлый...

- Так давай я тебе деньги за билет верну, - не растерялся мужик.

На том и сошлись.

Мораль: мужик на ровном месте срубил кучу денег. Довольны все, даже выигравший дохлого осла. А те, кого обманули, даже не знали об обмане. Просто думали, что им не повезло.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «КП»

✔ Зариф:

Кухня проста. Заранее выбирают два числа (невыпавшие шары) и печатают билеты с этими числами в основном. Во время розыгрыша внутри мешка эти шары лежат в кармашке и никак не могут выпасть. После розыгрыша отстегивается карман, и падают эти шары.

✔ Ольга:

Купила 5 билетов на 500 рублей, выиграла 250. Приблизительно с таким же результатом я играю уже лет 25, но все на что-то надеюсь.

✔ Андрей:

Играю лет 20 уже. Но никогда больше 500 рублей не выигрывал.

✔ Сергей, слушатель Радио «КП»:

Знакомый в советское время выиграл в «Спортлото» мотоцикл. Тут же продал его и на всю сумму купил лотерейных билетов на следующий розыгрыш. Выиграл чайник.