Три причины, почему нет смысла покупать лотерейные билеты
В конце прошлого года воронежская пенсионерка Наталья Власова выиграла в лотерею полмиллиарда рублей. Поздравления счастливицы в СМИ стали отличной рекламой лотерейной компании. Под один лишь новогодний розыгрыш та собрала с населения свыше 2 млрд. руб. «Комсомолка» решила разобраться, можно ли выиграть в лотерею. И стоит ли покупать билеты в надежде на удачу. Если коротко - смысла нет.
1. НЕТ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
Компания «Столото» занимает больше 90% российского рынка лотерей. Монополист. Все самые известные розыгрыши идут в кассу именно этой компании. Слоганы у нее до боли просты: «С нами выигрывают» и «Государственные лотереи». Но мало кто знает, что под брендом государства работает частная контора. По данным системы «Контур.Фокус», ею владеет предприниматель Ваган Геворкян.
- Люди доверяют государству. Считают, оно не обманет, а частная компания этим пользуется, - говорит видеоблогер Александр Движнов, чей ролик «Разоблачение «Столото» - лохотрон государственного масштаба» набрал в YouTube 1,5 млн. просмотров.
Обмана здесь нет. Как пояснили «КП» в Минфине, по закону «О лотереях» в России можно проводить только государственные лотереи. «Столото» - распространитель. И 5% от выручки всех проводимых ею лотерей действительно идет на финансирование спорта, то есть на госцели. Но это лишь 5%. Да и эти копейки почему-то идут не напрямую в бюджет, а частным компаниям (об этом - в следующей части нашего расследования).
- Минфин выдает лицензии на этот вид деятельности. Но контроль слабый. В России по-прежнему действуют заведения, которые прикидываются лотерейными клубами. Там висят мониторы с экранами, на них прыгают вишенки и обезьянки. Это те же самые игровые автоматы, которые запретили много лет назад, - считает Павел Сычев, член совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества.
В компании «Столото» на неоднократные запросы «КП» не ответили.
Вероятность выигрышаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
2. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Бизнес на лотереях устроен одинаково во всем мире. Компания собирает с населения 100 руб. Из них 50 руб. идет на выигрыши, а оставшиеся 50 руб. - в кассу организатору. Из этих денег тот покрывает текущие расходы (реклама, аренда офисов и студии, зарплата сотрудников, налоги и пр.) и получает чистую прибыль.
Лотерее (как и финансовой пирамиде, между прочим) нужно отдавать часть прибыли участникам. Иначе играть не будут. По официальной финансовой отчетности за 2016 год, ТД «Столото» получил выручку в размере 10 млрд. руб., а чистую прибыль - 560 млн. руб. Но какая доля из оставшихся более 9 млрд. руб. ушла на содержание самой структуры - неизвестно.
При этом проверить, сколько денег отдают победителям, невозможно. Скандалов немало. Пару лет назад жителю Забайкальского края Евгению Лапыреву отказали в выплате выигрыша почти в 6 млн. рублей. В компании заявили, что это «техническая ошибка». Лапырев обращался в Следственный комитет и МВД, но правды не добился.
- В России, по сути, лишь одна фирма занимается лотереями. Она может делать все что угодно. Бизнес непрозрачный, - говорит Игорь Колпаков, создатель портала «Лохотрона.нет». - Крупных компаний в лотерейном бизнесе должно быть больше. Тогда будет конкуренция. И меньше стимулов мухлевать.
3. ТЕОРИЯ БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ ПРОТИВ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ
Поговорите с любым математиком. Играть в лотерею - заведомо проигрышная стратегия. Это доказывает опыт заядлых игроков. Условно: потратили на билеты 100 тыс. руб., а выиграли в общей сложности не больше 50 тыс. руб. Теория больших чисел редко ошибается.
По факту реальный процент еще ниже. Не все операторы честно пускают на выигрыши оговоренный процент собранных денег. А без крупных выигрышей окупить многолетние «инвестиции» в лотерейные билеты невозможно. Вероятность стать обладателем джекпота - один случай на миллион.
- Я бы посоветовал не искать лихой удачи в лотерейных клубах. А потратить деньги на что-то полезное, - считает Павел Сычев.
P.S. Продолжение расследования «КП» о лотерейном бизнесе читайте в наших следующих публикациях.
Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН
А В ЭТО ВРЕМЯ
Где полмиллиарда?
Выигрыш в 506 млн. руб. Наталье Власовой из поселка Панино Воронежской области «Столото» обещало выплатить после новогодних праздников. Но выплатили ли деньги и сколько - неизвестно. По словам ее дочери, какие-то суммы поступать начали. Но сколько - не сообщила. В самой компании «Столото» на вопрос «КП» о выплате выигрыша Власовой ответ не дали. Все это выглядит странно: если организатор лотереи свои обязательства исполняет, то зачем это скрывать? Кстати, накануне еще один счастливчик - из Нижнего Новгорода - впервые в этом году сорвал джекпот в «6 из 45» на 267,5 млн. руб. «КП» будет следить за выплатой этих призов в полном объеме.
КСТАТИ
Онлайн-розыгрыши - это наперстки
Непонятно, кто разрешал «Столото» проводить онлайн-лотереи (в законе об этом речи нет), но на их сайте можно участвовать в виртуальных розыгрышах. Они проходят чуть ли не каждые пять минут. Выигрыш определяет генератор случайных чисел.
- Если процесс происходит только в электронном формате, надеяться на большие выигрыши и честность организаторов не стоит. Напоминает игры в наперстки из 90-х, - считает Павел Сычев. - У нас есть слишком печальный опыт. Если электронная машина будет запрограммирована госконтролером - это одно. А если частной компанией - выигрывает только владелец.
СПРАВКА «КП»
Оператору лотерей «Столото» принадлежат более 90% рынка. А именно: лотереи «Гослото 7 из 49», «Гослото 6 из 45», «Гослото 5 из 36», «Топ-3», «Рапидо», «12/24», «КЕНО-Спортлото», «Прикуп», «Дуэль», «Спортлото 6 из 49», «Русское лото», «Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36», «Гослото 4 из 20».
АНЕКДОТ В ТЕМУ
Купил мужик дохлого осла за 1 рубль и разыграл в лотерею. Продал 200 билетов по рублю, определил победителя. А тот предъявил: мол, осел-то дохлый...
- Так давай я тебе деньги за билет верну, - не растерялся мужик.
На том и сошлись.
Мораль: мужик на ровном месте срубил кучу денег. Довольны все, даже выигравший дохлого осла. А те, кого обманули, даже не знали об обмане. Просто думали, что им не повезло.
Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «КП»
✔ Зариф:
Кухня проста. Заранее выбирают два числа (невыпавшие шары) и печатают билеты с этими числами в основном. Во время розыгрыша внутри мешка эти шары лежат в кармашке и никак не могут выпасть. После розыгрыша отстегивается карман, и падают эти шары.
✔ Ольга:
Купила 5 билетов на 500 рублей, выиграла 250. Приблизительно с таким же результатом я играю уже лет 25, но все на что-то надеюсь.
✔ Андрей:
Играю лет 20 уже. Но никогда больше 500 рублей не выигрывал.
✔ Сергей, слушатель Радио «КП»:
Знакомый в советское время выиграл в «Спортлото» мотоцикл. Тут же продал его и на всю сумму купил лотерейных билетов на следующий розыгрыш. Выиграл чайник.