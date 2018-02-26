MWC-2018, день первый: «банановый» Nokia 8110 и другие народные смартфоны

26 Февр. 19:44 2018-02-26T21:06:50+03:00

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В Барселоне показывают не только самые дорогие топовые аппараты, но и самые доступные. Среди бюджетных моделей есть весьма интересные.

Чем будут удивлять производители смартфонов в 2018 году 00:00 00:00

Бюджет до $100 - такие аппараты вполне могут быть «второй трубкой» у активных абонентов, запасным смартфоном в путешествии или, например, основным у пользователя, которому не нужен весь фейерверк новейших функций. При доступной цене аппараты вполне могут даже выглядеть ярко. Например, как вернувшийся «банан».

Ностальгирующим - как в “Матрице”

Nokia 8110 4G появилась внезапно. Эту модель никто не ждал, поэтому к ней было привлечено особое внимание. При ближайшем рассмотрении это, конечно, совсем не «возвращение», а, скорее, косплей. Начнем с того, что в те времена, когда «трубки» делала финская компания, все аппараты Nokia с крышками-слайдерами относились к топовому сегменту, а сейчас перед нами бюджетная «звонилка». Культовой эта модель никогда не станет, сравнивать ее с оригинальным «бананом» могут только те, кто девяностые совсем не помнит. Однако, новый телефон интересный! По сути, это смартфон на двухъядерном Qualcomm Snapdragon 205 со встроенным графическим ускорителем Adreno 304. У аппарата несенсорный дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением QVGA (320х240 точек), 2-мегапиксельная камера (на задней панели, фронтальная отсутствует), «на борту» 512 Мб оперативной и 4 Гб встроенной флеш-памяти. Работает новинка под управлением собственной операционный системы, которая не поддерживает приложения Android, но на смартфон предустановлены клиенты Facebook, Twitter, Google Search и Google Maps, а также помощник Google Assistant. Новинка позволяет работать с электронной почтой, поддерживает импорт контактов, может синхронизировать календарь с Outlook и Gmail. Дисплей не сенсорный, поэтому набирать сообщения придется на телефонной клавиатуре – умение забытое и сегодня доступно не каждому. По данным производителя, от одной зарядки новинка способна работать в режиме ожидания до 25 дней, а в режиме разговора - до 9 часов.

Nokia 8110 4GФото: REUTERS

Еще одна Nokia

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia для мобильных устройств, представила и другие бюджетные решения. Nokia 1 работает под Android Oreo Go edition – версии Android, оптимизированной для устройств с оперативной памятью не более гигабайта. К облегченной версии операционной системы прилагают lite-версии основных приложений Google, которые могут быстро работать на слабом «железе». Аппарат построен на четырехъядерном процессоре, получил всего 8 Гб встроенной флеш-памяти, но есть возможность установки microSD-карт объемом до 128 Гб. У «единички» FWVGA-дисплей (854x480 пикселей) с диагональю 4,5 дюйма, поддержка GPS, Wi-Fi, Bluetooth и двух SIM-карт. У аппарата две камеры – на 2 и 5 Мп. Приятно, что смартфон позволяет использовать сменные задние панели Xpress-on, изготовленные из пластика.

Nokia 1Фото: REUTERS

Бюджетный двойник от ZTE

ZTE, известный бюджетными моделями, представил Tempo Go. По характеристикам это практически близнец Nokia 1: четырехъядерный процессор, 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD, камеры на 5 и 2 Мпикс, FWVGA-дисплей… только дисплей – пятидюймовый, а корпус может быть только серого цвета. Тоже вполне утилитарный аппарат с современными характеристиками.

Близнецы от LG

LG показал смартфоны K8 и K10. Вам кажется, что корейская компания уже показывала эти модели? Вы почти правы – из каких-то соображений LG решила не менять модельный ряд, а «дописывать» к индексам год выпуска. В результате, разбираясь с новинками, сам черт ногу сломит! Сейчас мы говорим о К8 (2018) и К10 (2018), не путать с К8 (2017) и К10 (2017), которые еще и внешне похожи на новинки, как близнецы. А еще при этом у модели К10 – которая 2018 – кроме базовой модификации есть еще две: одна с индексом «Альфа», а вторая – с индексом «плюс», вам все понятно? Нет? Нам тоже… Что самое обидное, аппараты получились интересными, с приятной эргономикой (ее обеспечивают скругленные кромки HD-экранов), поддержкой NFC, наличием FM-радио, поддержкой microSD емкостью до 2 Тб и хорошим для моделей среднего уровня балансом основных характеристик.

Blade V9: без 3D-фото, зато “узнаёт” хозяина

Заметим, что новые бюджетные смартфоны получают вполне современные конструктивные решения. Например, ZTE Blade V9 может выполнять распознавание пользователя по лицу, при этом оставаясь недорогим устройством. Аппарат получил более серьезную «начинку»: дисплей с разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей) и диагональю 5,7 дюйма, двойную основную камеру (16+5 Мпикс) и фронтальную (13 Мпикс). Процессор тут заметно мощнее, чем у рассмотренных выше моделей, оперативной памяти может быть до 4 Гб, а встроенной – до 64 (microSD, разумеется, тоже поддерживается – до 128 Гб). Сканер отпечатка пальцев тоже присутствует. Интересно, что новинка, которая пришла на смену Blade V8, лишилась некоторых «фишек», в частности, вспышки для фронтальной камеры и возможности делать основной камерой 3D-фото – эти особенности были прохладно встречены аудиторией в прошлом году, поэтому ZTE приняла предсказуемое решение от них оказаться.

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Как видно, даже в сегменте недорогих аппаратов происходит очень серьезная динамика, которая, к сожалению, в большинстве случаев оказывается практически незамеченной. Гики считают все это «несерьезным», а покупатели бюджетных моделей не очень интересуются такими техническими тонкостями. Всеобщее внимание приковано к топовым моделям, о которых мы рассказывали вчера https://www.kp.ru/daily/26798/3834044/ , и к концептам, о которых мы расскажем завтра.