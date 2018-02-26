Украинский отбор на «Евровидение» закончился скандалом: Андрей Данилко выругался матом в прямом эфире

26 Февр. 21:22 2018-02-26T22:00:36+03:00

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Уже скоро вместе со словами «Украина» и «Евровидение» обязательным третьим пунктом будет идти «скандал». Третий год подряд все новости про евросмотр и участие страны - соседки связаны с какими-то выяснениями отношений. Сейчас конфликт получился локальный, но от этого не менее громкий. Второй день в украинских соцсетях идёт настоящая война: буквально стенка на стенку. Виной тому серьезный скандал, случившийся на национальном отборе Украины на конкурс «Евровидение». Член жюри, Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) позволил себе обесценную лексику в адрес менеджера участницы Tayanna.

Но обо всем по порядку. Данилко, разбирая выступление Таянны, усомнился, что девушка пела «вживую». «Тань, ничего личного, пусть у тебя все получится. Но мне 58 миллионов людей позвонило и сказало, что вы пели под фонограмму. Я такого не мог подумать. Если это не так, я скажу в эфире и не оскорбляйте человека. Но почему такие слухи пошли?». Певица ответила, что ей такие слухи приятны (это высоко оценивает качество ее исполнения), но она поёт под обычный «минус» - живой вокал и заранее прописанные инструменты. И вообще за 15 лет на сцене она научилась исполнительскому мастерству. Андрей не поверил: «Я внимательно слушал, первая часть может быть было вживую, а вторая - будто пошла пластинка». И предложил звукорежиссёрам включить фонограмму, чтобы понять - есть ли там записанный голос Таянны. Тут к сцене подбежал молодой человек, который постарался докричаться до Данилко - «Андрей, как вам не стыдно»?» И тут в члене жюри пробудилась Верка Сердючка: - «Это еще кто? Иди в п...у! Стоит, орет, как больной». В это время звукорежиссёр включил для демонстрации запись, где в итоге была только музыка - никакого прописанного вокала.

«Вот она доказала что не было фонограммы» - сказал Данилко, и позвал артистку обниматься. Ведущий его пожурил - зачем надо было оскорблять менеджера певицы? На что Андрей сказал «Я его назвал дураком? Да пошёл он!».

Как оказалось, молодым человеком, на котором сорвалась Сердючка, был менеджер артистки, Александр Кажиян. Мы подумали, что будет справедливо, если и он выскажет свою позицию, по данному вопросу: «Андрей - профессиональный и опытный артист и, конечно же, не мог не понимать, что выступление было вживую, и то что "минус" песни запускает звукорежиссер телеканала, а не команда певицы. По факту Данилко поставил под сомнение честность продюсеров национального отбора и все руководство канала, но отдуваться за распускаемые в эфире слухи пришлось певице. Именно это меня и весь зал и возмутило. Я спросил, не стыдно ли ему, в ответ услышав маты в свой адрес. Андрей не постеснялся прямого эфира и детей в зале».

В прошлом году Данилко в рамках национального отбора Евровидения активно в Украине лоббировал группу O.Torvald, из-за чего у него даже произошла перепалка с Константином Меладзе, который считал что поехать на евросмотр должна была как раз Таянна (в 2017-м она так же пробовалась на участие). В итоге протеже Данилко выступили на «Евровидении», заняв 24 место из 26, что стало худшим результатом за всю историю Украины на этом конкурсе.