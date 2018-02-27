Трамп резко взвинчивает гонку вооружений: что это может означать для России

СЕГОДНЯ 12:18 2018-02-27T12:20:03+03:00

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РЕКОРДНЫЙ БЮДЖЕТ

Дональд Трамп запросил увеличить военный бюджет США до 716 миллиардов долларов. Произошло то, что предсказывали военные эксперты, пока велась «артподготовка» к этому запросу. Последние пару месяцев американская пресса то и дело взрывалась истерическими новостями о «превосходстве русской армии». И в воздухе мы янки обскакали, и на море оставили в фарватере, и противоракеты наши хитрее - вещали заокеанские эксперты о российском оружии. Хотя на самом деле - это лоббисты, которые всегда спешат на помощь желающим увеличить военные расходы. Ведь причину того, что бюджеты на здравоохранение и образование сдуваются, а на военных пухнут, нужно обосновать. Проще и доходчивее всего сделать это с помощью российской, а заодно и китайской угрозы. Дескать, именно необходимостью обеспечить себе максимальную защиту от крупных держав обусловлен рекордный за всю историю США военный бюджет. При этом очевидно: никто ни на кого нападать не собирается. И лучшая гарантия от ненападения - ядерное оружие у ведущих мировых игроков.

На что же Трамп из года в год просит все больше и больше денег на оборонку? Вот далеко неполный список того, что ожидается в армии США в следующем году:

- более 70 истребителей пятого поколения F-35;

- более 20 палубных истребителей F/A-18;

- почти 70 вертолетов «Черный ястреб»;

- более 5000 бронемашин;

- 10 кораблей.

На продолжение военных операций по всему миру Вашингтон выделяет в следующем году $69 млрд. Еще $30 млрд - на поддержание и модернизацию ядерного оружия. На закупки уже существующих систем вооружений - $144,3 млрд, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - $92,4 млрд.

Замминистра обороны США Дэвид Норквист раскрыл и другие приоритеты в оборонной сфере. Военные просят деньги на 20 трехступенчатых противоракет шахтного базирования (сейчас в Аляске и Калифорнии размещены 44 такие ракеты). На вооружение они должны встать к 2023 году. На их разработку уже потрачено $36 млрд. К этому же времени должны быть построены более 50 кораблей различного класса.

- У американцев огромные затраты на содержание нескольких сот военных баз за рубежом, - прокомментировал «КП» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. - Это очень дорогое удовольствие. У США есть авианосные ударные группировки - они тоже обходятся не дешево. Плюс - это присутствие в Европе. Американский контингент там разворачивается очень активно в районах создания позиционных районов противоракетной обороны в Румынии, Польше. Сейчас они будут развивать элементы ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При том продолжают разработку космических вооружений, планируют обновлять стратегические ядерные силы.

По ядерной доктрине Трампа до 2030 года Вашингтон выделил 1,25 триллиона долларов на модернизацию своего ядерного потенциала. Ставка - на создание ядерных зарядов малой мощности. И это на фоне разработки ракет средней дальности. К 2030-му количество крылатых ракет, способных нести ядерный заряд, может увеличиться до 20 000. Ни о каком паритете с Россией речь уже не идет. Особенно вкупе с вооружениями стран НАТО. Разумеется, «оборонительный» характер таких планов тоже сомнителен.

НЕ НАСТУПАТЬ НА СОВЕТСКИЕ ГРАБЛИ

В мире издавна существует два самых надежных показателя участия той или иной страны в гонке вооружения: растущий размер военного бюджета и количество боевой техники, которую на эти деньги можно приобрести.

Ну и как в последние годы по этим показателям в сравнении с США выглядит Россия?

А вот как:

Военные расходы США в 2015-м году - $585 млрд.

России - 3 трлн 286,8 млрд рублей (около $80 млрд).

В 2016 году США - $611 млрд.

Россия - $70 млрд.

В 2017-м США- $622 млрд.

Россия - 48,5 млрд.

В 2018 году Вашингтон потратит на оборону $700-720 млрд, а Россия - всего $46 млрд.

Чувствуете разницу?

Военный бюджет России сейчас 6-й в мире, уступая США, Китаю, Великобритании, Индии и... Саудовской Аравии (в 2015-м РФ по этому показателю была на четвертом месте - мы явно не желаем надрывать пупок, отдавая предпочтение пушкам, а не маслу).

Кто-то может подумать: если Россия сходит с дистанции в гонке вооружений, то при уменьшаемом из года в год военном бюджете достаточную обороноспособность страны не сохранить. Но не спешите лить горючие слезы. Военные возможности страны зависят не только от количества долларов, которые тратятся на оборону, но и от количества единиц оружия, и от его качества. Потому ошибочно сравнивать военную мощь разных стран лишь по цифрам военного бюджета.

Стоимость производства одних и тех же единиц военной продукции в разных странах разнится. Производство одного американского самолета пятого поколения F-35 - $156 млн. А производство российского сверхманевренного самолета Су-35, по всем параметрам превосходящего F-35, составляет $31 млн. В пять раз дешевле! Производство российского танка Т-90 в его модернизированном варианте составляет $1,5 млн, а американского танка того же поколения «Абрамс» - $8,5 миллионов. В шесть раз дороже!

Вывод: в среднем производство современного оружия обходится России в пять раз дешевле, чем США.

Владимир Путин в декабре 2016 года заявил, что военный бюджет на 2017-й уменьшится до 3,3 % от ВВП, а в 2018 году – до 2,8 %. Что ниже минимально необходимого уровня. О какой же «гонке вооружений» можно тут говорить?

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Дураков больше нет

Виталий БАРВЕНКОВСКИЙ

В годы «холодной войны» Совесткий Союз из шкуры вон лез, пытаясь ни в чем не уступать США и другим странам НАТО в количестве и мощи вооружений. В этой гонке наша милитаризованная экономика раздевала совесткий народ до трусов. Что в итоге и стало одной из причин развала великой державы. Похоже на то, что и сейчас нас пытаются поймать в ту же ловушку. Но дураков больше нет. Перевооружение нашей армии ведется так, чтобы это не это отражалось на социальных программах. Кремль устами президента предельно ясно высказался на сей счет: обеспечивая свою безопасность, надо сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики.

У России сегодня нет нужды втягиваться в военную лихорадку. У нас надежные и систематически обновляемые Стратегические ядерные силы, лучшие в мире системы противоракетной и проививоздушной обороны. Российский флот пополняется первоклассными подводными стратегическими ракетоносцами. В соответствии с госпрограммами вооружений, наша армия ритмично обновляет силы общего назначения. На подходе - новые образцы танков, самолетов, вертолетов, БТР, гиперзвуковых ракет и беспилотников.

Из года в год растет профессиональное ядро армии - число солдат и сержантов-контрактников в 2016-м превысило количество солдат и сержантов по призыву. И эта тенденция набирает обороты. О достоинствах нашей армии все чаще уважительно отзываются наши заклятые партнеры в Пентагоне.

И уже не скрывают, что российская военная сила уже по многим направлениям превосходит американскую. И даже при этом никто в России о гонке вооружений не помышляет. Наоборот, в нынешней непростой экономической ситуации армия вместе с народом «подтянула поясок» - отказалась от ряда оружейных программ до лучших времен.