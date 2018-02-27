СК России установил организатора убийства на Украине оператора "Первого канала" Анатолия Кляна

СЕГОДНЯ 13:05 2018-02-27T13:22:14+03:00

Анатолий Клян погиб на Донбассе в июне 2014 года. ФОТО ТВЦ

По версии следствия, приказ стрелять в автобус, в котором находился российский журналист, отдал подполковник Николай Маломен

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СК России установили организатора убийства оператора "Первого канала" Анатолия Кляна, который был убит украинскими военнослужащими в Донецкой области.

Следователям удалось установить, что приказ стрелять в российского журналиста 29 июня 2014 года отдал командир дивизиона донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования "Центр" Вооруженных сил Украины (В/Ч А-1428) подполковник Николай Маломен.

Следствие планирует заочно арестовать подполковника Маломена и объявить его в международный розыск.

Украинский офицер обвиняется в "организации убийства общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти". В России его ждет пожизненный тюремный срок.

"По приказу подполковника Маломена подчиненные ему по службе военнослужащие ВСУ, дислоцированные на территории войсковой части между городом Авдеевка и селом Спартак Ясиноватовского района Донецкой области, получили автоматы и боеприпасы. Затем последовал другой приказ от командира части — в случае приближения к ней вооруженных или гражданских лиц открывать по ним огонь на поражение без предупреждения", - отмечает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, Маломен осознавал, что в рейсовом автобусе могут быть гражданские лица, тем не менее он дважды отдал приказ открыть по нему огонь. Его подчиненные произвели в сторону автобуса прицельные выстрелы из автоматического оружия, причинив смертельное огнестрельное ранение Анатолию Кляну.

- Продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан России. Все они будут выявлены и рано или поздно понесут заслуженное наказание, - отметила Петренко.

Отметим, что в списке СК России находится уже 65 военных преступников, которые совершили преступления в ходе боевых действий на юго-востоке Украины в отношении гражданских лиц.