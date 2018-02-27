Министр «информационной войны» Украины пригрозил США и Европе тюрьмой и грохнулся в обморок

СЕГОДНЯ 13:21 2018-02-27T13:44:13+03:00

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Потрясающий конфуз случился на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», который проходит в столице Украины Киеве. Мало того, что для мероприятия не нашлось приличного зала, и стулья в зал пришлось приносить и расставлять в пустом помещении, так еще и министр информационной политики Юрий Стець исполнил «цыганочку с выходом», то есть речь с падением в обморок прямо у трибуны. И теперь и на Украине, и в США гадают, сказал ли он то, что действительно хотел, или имел в виду нечто другое.

А начиналось все так гарно. Стець встал за трибуну и пообещал: «Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним».

- Начну с наименее приятного, - заявил Стець и обратился к американскому послу на Украине Мари Йованович и депутату Европарламента Ребекке Хармс. – Пани Йованович, пани Хармс. Вы говорили, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза.

Тут голос изменил Стецю, и он продолжил сдавленным полухрипом.

- Его за это посадили. Вы следующие, - закончил украинский министр, повернулся и пошел за кулисы. Но, сделав буквально три-четыре шага, рухнул на пол как подкошенный.

- Извините, пожалуйста, министр болен. Для нас – это норма, - нашлась ведущая мероприятия, пока Стеця приводили в чувство, поднимали с пола и уводили за кулисы.

Что на Украине болен не только этот министр, но и другие члены правительства и даже занимающий пост президента Петр Порошенко, мы в России нисколько не сомневаемся. Они практически каждый день это подтверждают, сообщая то о русской агрессии, то о диверсантах ФСБ и ГРУ в центре Киева, то об экономических суперуспехах Украины. Последнее обострение породило утверждение, что это Кремль устроил Майдан в центре цеевропейской столицы. Наконец-то признание в этом прозвучало и с украинской стороны. Больны, да. И, увы, это не зависит от сезона, от весны там или осени. Просто стало нормой. А здоровый человек на Украине, получается, воспринимается как отклонение.

Понятно все и с Чийгозом. Ахтем Чийгоз - заместитель председателя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа». Четыре года тому назад он не только открыто поддержал Евромайдан, но и был одним из организаторов беспорядков у стен Госсовета Республики Крым 26 февраля, в результате которых 2 человека погибли, а еще 79 были ранены. Чийгоз в 2017 был осужден российским судом к восьми годам лишения свободы, но потом был помилован и обменен. Но в результате стал, по всей видимости, еще больше ненавидеть Россию.

Но что такое случилось с украинским министром информационной политики, руководящим «диванной армией» (так называют участников информационной войны, ведущих противоборство в виртуальной реальности – прим. авт.) Украины? Ведь он фактически угрожал послу США и депутату Европарламента! Лицам, имеющим международный иммунитет, угрожал тюрьмой! Вдумаемся еще раз – украинский министр угрожал руководству США, а посол представляет государство, и Евросоюза тюрьмой за отрицание принадлежности Крыма к России!

Есть в психиатрии такой термин – паническая атака. Ее приступ характеризуется удушьем, потливостью, непроизвольным мочеиспусканием, дезориентацией во времени и пространстве, а также, в особо тяжелых случаях, обмороками. И по симптоматике, Стець испытал приступ именно что панической атаки.

Но вот чего он так испугался? Осознания того, что за все произошедшее с 2014-го придется отвечать? Или своей необычайной смелости, когда сумел пригрозить тюрьмой нынешним хозяевам? Или это уже и не важно. Главное – сам факт паники.

Министр болен. И Украина тоже. Тяжело. И, наверное, даже неизлечимо.