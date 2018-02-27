Управделами президента: снимки по делу о наркотиках в российском посольстве - фотомонтаж

СЕГОДНЯ 13:30 2018-02-27T13:35:08+03:00

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Российский лайнер специального летного отряда (ЛСО - перевозит первых лиц государства) не участвовал в транспортировке кокаина из Аргентины. Об этом сказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

- Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации, - заключила она. - В данном случае на основании фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать.

Крылова также отметила, что на снимке не видно точного номера борта. При этом лайнер, по ее словам, действительно выполнял рейс в Аргентину, но лишь для доставки туда российской делегации.

Напомним, история началась в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипмиссии 12 чемоданов с несколькими сотнями килограммов кокаина. Дипломат сообщил о находке в полицию. После чего наркотики были изъяты и заменены мукой, а также средствами слежения. В течение года за преступниками велось наблюдение. Им не удавалось переправить товар, так как один из злоумышленников лишился работы в российском посольстве. Речь идет об Али Абьянове. Через год он попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Тут-то встречающих груз и «накрыли».

Причем здесь увправделами президента

Нынешняя реакция вызвана расследованием РБК. Журналисты обратили внимание на фотографии, опубликованные аргентинской жандармерией. На одном из снимков был изображен лайнер, в который грузили чемоданы с «кокаином». Бортовой номер самолета, согласно данным РБК, совпал с номером Ил-96, принадлежащего летному отряду «Россия». Компания перевозит президента, председателя правительства, главу Совета Федерации и других высокопоставленных лиц.

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