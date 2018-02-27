2018-02-27T15:03:19+03:00
Происшествия

ФСБ ликвидировало в Брянске две оружейных мастерских

Преступники "реанимировали" оружие времен Великой Отечественной войны, которое находили в лесу [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудниками ФСБ России была прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.Сотрудниками ФСБ России была прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ России выявили в Центральном федеральном округе сеть нелегальных мастерских по изготовлению и сбыту боевого оружия.

Все началось с того, что в феврале 2018 года в Брянске были задержаны организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников, которые выкапывали в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны оружие. Все найденные стволы они реанимировали до состояния, которое позволяло из него стрелять боевыми патронами.

В итоге оперативной работы сотрудниками ФСБ России была прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Преступники выкапывали в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны оружие и занимались его восстановлением. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Преступники выкапывали в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны оружие и занимались его восстановлением.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

"У копателей были изъяты 2 пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, 5 карабинов, винтовок и ружей, свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, 4 приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, минометные мины калибра 50 мм, ручные осколочные гранаты, электродетонаторы, 2 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра", - отмечается в сообщении ФСБ России.

Кадр с момента задержания преступников. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Кадр с момента задержания преступников.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "хранение и переделка оружия". Сейчас следователи ФСБ разыскивают граждан, которые уже успели отовариться в подпольных мастерских.

ФСБ ликвидировало в Брянске две оружейных мастерских.Сотрудники ФСБ России выявили в Центральном федеральном округе сеть нелегальных мастерских по изготовлению и сбыту боевого оружия

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