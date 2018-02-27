Коллекторам хотят запретить приставать к родным должников

27 Февр. 15:00 2018-02-27T17:31:20+03:00

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Требования к коллекторским агентствам и самим вышибалам хотят еще больше ужесточить. Законопроект об этом, подготовленный группой депутатов, поступил в Госдуму.

В частности, предлагается защитить от общения с коллекторами родственников и знакомых должников: все разговоры с ними - только с их согласия.

Кроме того, предлагается запретить кредитным организациям продавать вышибалам долги своих клиентов. Коллекторы должны работать только по агентскому договору.

С января прошлого года у нас уже действует закон, которым предполагалось придать коллекторской деятельности в нашей стране некие цивилизованные рамки. В частности, там уже прописан порядок общения коллекторов с должниками. Нельзя, например, звонить с 10 часов вечера до 8 утра, встречаться с должником можно не чаще раза в неделю и т. п. По идее, и приставать к бабушкам, тещам и прочим родственникам должников вышибалы тоже не должны. Они вообще не имеют права рассказывать о долге неудачливого заемщика кому бы то ни было.

Почему понадобился новый законопроект? Как показывает практика, жалобы на действия коллекторов продолжаются (напомним, на нарушения закона с их стороны жаловаться надо в службу судебных приставов). Одна из главных проблем заключается в том, что сами граждане не очень верят, что кто-то их будет защищать в этой ситуации.