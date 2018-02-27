Путину рассказали про атомный рекорд

27 Февр. 17:06 2018-02-27T17:16:14+03:00

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Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв доложил президенту о планах развития Арктики с помощью создания новейшего ледокольного флота. Благодаря этому Северный морской путь станет реальной альтернативой Суэцкому каналу - и по скорости перевозки, и по расстоянию, и по безопасности.

- Нам необходимо обеспечить перевозку, начиная с 2030 года, не менее 70 миллионов тонн в год на восточном направлении на растущие рынки Юго-Восточной Азии, - сформулировал стоящую перед страной задачу Лихачев. - Это требует от нас добавления к трём уже строящимся универсальным ледоколам мощностью 60 мегаватт на Балтийском заводе еще двух универсалов, строительства небольшой флотилии ледоколов средней мощности, чтобы не забыть западное направление поставок в Европу, и принятия на рубеже 2018-19 годов решения о строительстве ледокола нового поколения.

- «Лидер»? - спросил президент.

- Ледокола «Лидер» мощность 120 мегаватт, кратно превышающей действующий, - подтвердил Лихачев. - И самая главная, ключевая задача – обеспечение движения во льдах с коммерческой скоростью, в двухметровых льдах со скоростью не менее 10–12 узлов в час.

Этот уникальный ледокол (в мире таких сейчас просто не существует) позволит развивать освоение северных месторождений запланированными темпами.

Докладывая о достижения атомной энергетики, глава "Росатома" рассказал, что в 2017 году впервые в истории новой России состоялось сразу два пуска новых блоков – четвертого блока Ростовской станции и первого блока второй очереди Ленинградской АЭС. А пуск шестого воронежского блока он назвал "прорывом в мировом атомном энергетическом строительстве".

- Именно наличие этого блока нам позволило установить рекорд в прошлом году по выработке электроэнергии, - заявил Лихачев. - Мы превысили отметку в 200 миллиардов киловатт-часов – 203 было выработано. Вообще, советский рекорд – с учетом тогдашних Украины, Армении, Литвы – был 212. Мы будем к нему двигаться достаточно быстрыми темпами. В этом году наш «первенец» – плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» начнет свою работу.

Глава госкорпорации доложил Владимиру Путину и о продолжении работы над программой термояда.

- Мы считаем, что это завтрашний день, до которого уже можно дотянуться рукой, - обрисовал перспективы Лихачев. - Время так называемой двухкомпонентной энергетической системы, где вместе с традиционными реакторами будут использоваться реакторы на быстрых нейтронах. Сейчас в Томской области реализуется флагманский проект «Прорыв», где мы работаем над опытным реактором БРЕСТ-300, а также модулем фабрикации топлива и модулем переработки топлива.

У этой технологии сразу несколько плюсов - от повышения уровня безопасности до максимального снижения количества радиоактивных отходов.

- Конечно, хотелось бы от опытного проекта «Прорыв» перейти уже к промышленному комплексу и начать строить быстрые реакторы по всему миру, - сказал Лихачев. - Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 мегаватт в России. Мы вышли с такими предложениями в правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый такой реактор.