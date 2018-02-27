2018-02-27T20:14:04+03:00
Звезды

Максим Галкин: Я хочу вести премию Муз ТВ вместе с кандидатом в президенты России!

В Москве прошёл завтрак ведущих и участников престижной церемонии
Елена ЛАПТЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В заведении под названием «Рыба моя» не было обнаружено ни одной Рыбки, зато в наличии были настоящие акулы российского шоу-бизаВ заведении под названием «Рыба моя» не было обнаружено ни одной Рыбки, зато в наличии были настоящие акулы российского шоу-бизаФото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

До премии Муз ТВ еще три месяца, но подготовка к ней уже идёт полным ходом - в этом году нам обещают высокотехнологичное шоу, которое может заткнуть за пояс все западные церемонии. На традиционном завтраке ведущих и участников грядущей церемонии собрались все заявленные спикеры. В заведении под названием «Рыба моя» не было обнаружено ни одной Рыбки, зато в наличии были настоящие акулы российского шоу-биза. Григорий Лепс, Мот, Егор Крид, Дима Билан, Сергей Лазарев, группа «Серебро», Максим Фадеев и Максим Галкин под руководством гендиректора Муз ТВ, Армана Давлетярова рассказали о том, чего же нам ждать 8-го июня в «Олимпийском».

Вести мероприятие в этом году будут Максим Галкин и Лера Кудрявцева. На вопрос, кого еще бы Макс хотел себе в соведущие, он ответил: «Я, конечно же, хотел бы с кандидатом в президенты вести (имея в виду свою давнюю партнёршу по конферансу, Ксению Собчак). Вот никто не ожидал, что эта премия - такая мощная ступень в карьере. Теперь у всех ведущих буквально выросли крылья. Еще через шесть лет, может, и мы попробуем. У нас шансов будет больше, чем у Ксении Анатольевны».

Так как имена еще двух ведущих держатся в секрете, мы надеемся, что все же на сцену поднимется и Собчак, которая, будучи острой на язык, всегда привносила в это мероприятие определенную изюминку.

Раньше на премии частенько выступали зарубежные звезды. А что же в этом году? Арман Давлетяров сказал, что они уже отправили предложения нескольким иностранным артистам. Но и без них в «Олимпийском» пройдёт отличное шоу:

- Опыт прошлых лет показал, что мы и без участия зарубежных звезд отлично справляемся. В кассах неизменный sold out.

Также генеральный директор телеканала сообщил, что в этот раз шоу будет меньше по «объёму», но более технологичным. «Мы работаем и на телезрителя, и на зрителя, который купил билет. Чтобы всем было комфортно, в этом году у нас будет 17 номеров, а не 50, а время между выступлениями сократится. Работать на сцене будут артисты, у которых в прошлом году были яркие хиты и шоу».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЛАПТЕВА

 
Читайте также
Артист Глеб Матвейчук: В синюю певицу из «Пятого элемента» меня превращали шесть часов
Артист и композитор рассказал, кого было сложнее всего изображать в телешоу «Точь-в-точь», о совместных проектах с Александром Балуевым и какой выбор пришлось сделать между российской и белорусской столицами
«Будни на колесах» Юлии Самойловой
В этом году международный песенный конкурс пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. Мы поговорили с Юлией Самойловой, которую организаторы не пустили в прошлом году на Украину и которой в этот раз ничто не помешает покорить Португалию
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки
Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра