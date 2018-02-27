Максим Галкин: Я хочу вести премию Муз ТВ вместе с кандидатом в президенты России!

27 Февр. 18:14 2018-02-27T20:14:04+03:00

В заведении под названием «Рыба моя» не было обнаружено ни одной Рыбки, зато в наличии были настоящие акулы российского шоу-биза Фото: Предоставлено организаторами

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До премии Муз ТВ еще три месяца, но подготовка к ней уже идёт полным ходом - в этом году нам обещают высокотехнологичное шоу, которое может заткнуть за пояс все западные церемонии. На традиционном завтраке ведущих и участников грядущей церемонии собрались все заявленные спикеры. В заведении под названием «Рыба моя» не было обнаружено ни одной Рыбки, зато в наличии были настоящие акулы российского шоу-биза. Григорий Лепс, Мот, Егор Крид, Дима Билан, Сергей Лазарев, группа «Серебро», Максим Фадеев и Максим Галкин под руководством гендиректора Муз ТВ, Армана Давлетярова рассказали о том, чего же нам ждать 8-го июня в «Олимпийском».

Вести мероприятие в этом году будут Максим Галкин и Лера Кудрявцева. На вопрос, кого еще бы Макс хотел себе в соведущие, он ответил: «Я, конечно же, хотел бы с кандидатом в президенты вести (имея в виду свою давнюю партнёршу по конферансу, Ксению Собчак). Вот никто не ожидал, что эта премия - такая мощная ступень в карьере. Теперь у всех ведущих буквально выросли крылья. Еще через шесть лет, может, и мы попробуем. У нас шансов будет больше, чем у Ксении Анатольевны».

Так как имена еще двух ведущих держатся в секрете, мы надеемся, что все же на сцену поднимется и Собчак, которая, будучи острой на язык, всегда привносила в это мероприятие определенную изюминку.

Раньше на премии частенько выступали зарубежные звезды. А что же в этом году? Арман Давлетяров сказал, что они уже отправили предложения нескольким иностранным артистам. Но и без них в «Олимпийском» пройдёт отличное шоу:

- Опыт прошлых лет показал, что мы и без участия зарубежных звезд отлично справляемся. В кассах неизменный sold out.

Также генеральный директор телеканала сообщил, что в этот раз шоу будет меньше по «объёму», но более технологичным. «Мы работаем и на телезрителя, и на зрителя, который купил билет. Чтобы всем было комфортно, в этом году у нас будет 17 номеров, а не 50, а время между выступлениями сократится. Работать на сцене будут артисты, у которых в прошлом году были яркие хиты и шоу».