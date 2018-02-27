2018-02-27T19:06:53+03:00
Спорт

ВАДА запрещает России претендовать на крупные турниры

Но чемпионату мира по футболу ничего не угрожает
Константин ИВАНОВ
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Эксперты считают, что российское антидопинговое агентство вернет все права. Об этом говорит даже глава ВАДА Крейг РидиЭксперты считают, что российское антидопинговое агентство вернет все права. Об этом говорит даже глава ВАДА Крейг РидиФото: EAST NEWS
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Россия рискует не получить в будущем права на проведения крупных соревнований, таких как чемпионаты мира и этапы Кубков мира по многим видам спорта.

Запрет будет действовать с 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не восстановит в правах РУСАДА (российское антидопинговое агентство), сообщает спортивное издание «Чемпионат».

Под запрет могут попасть этап «Формулы-1» в Сочи, шахматные турниры и вообще чуть ли не любые крупные соревнования, которые захочет провести у себя Россия. Все потому, что в кодексе ВАДА с 1 апреля начинают действовать новые положения. Согласно им, стране, не соответствующей антидопинговому кодексу, вроде как нельзя будет отдавать большие турниры. А пока РУСАДА после допингового скандала так и не восстановлено в правах, считается, что Россия этому кодексу не отвечает.

Так что, у нас отнимут чемпионат мира по футболу? Нет, на самом деле все не так страшно. Те соревнования, на проведение которых контракты уже подписаны, будут проведены. Так что чемпионату мира по футболу ничего не грозит. Как и всем уже полученным Россией турнирам. А запрет может действовать только с 1 апреля. И то, если ВАДА не восстановит РУСАДА в правах.

РУСАДА действительно пока еще не простили. Ранее было принята «дорожная карта» - план изменений, которые должны пройти в российском антидопиновом агентстве, и почти все пункты из него были выполнены. Но в ноябре ВАДА отказалось восстановить РУСАДА - там принципиально не хотели возвращать аккредитацию до тех пор, пока не пройдут Олимпийские игры 2018. Иначе бы у России появился дополнительный шанс выступить в Пхенхчане под своим, а не под нейтральным флагом.

Следующее заседание ВАДА, где будет рассмотрена возможность восстановления РУСАДА, состоится в мае. Эксперты считают, что там российское антидопинговое агентство вернет все права. Об этом говорит даже глава ВАДА Крейг Риди. «Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлена через несколько месяцев после окончания Олимпиады», - заявил он еще до начала Игр-2018.

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