Манящая снежная королева: в сети обсуждают внешности дочери главного тренера сборной России по хоккею

27 Февр. 19:29 2018-02-27T20:08:05+03:00

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Принесшую России золото сборная России по хоккею вмиг стала легендой. И когда вместе со своими родными хоккеисты приземлились в московском аэропорту, здесь их встречали как героев. Дочь главного тренера сборной России по хоккею тоже хотела обнять папу, но к сожалению, встретить Олега Знарока не смогла: дела в родной Латвии. Но успела поздравить родителя с оглушительной победой в соцсетях. И в этот момент привлекла пристальное внимание фанатов отца.

alisaznarok thank you for the choker @erni_riga

Дело в том, что немногие знали, что девушка довольно успешно работает в модельной индустрии, и даже успела заключить несколько рекламных контрактов. В том числе, и в Европе. Хотя еще пару лет назад, длинноногая красавица сама мечтала быть фотографом, но придя на мастер-класс к одному из них, попала в его объектив и скоро ее портфолио увидели сотрудники модельного агентства.

alisaznarok another one from @yachtcaprimag / having a princess moment

Алиса Знарок сейчас является одной из самых востребованных моделей Латвии. После школы дочь Знарока уехала на три года в Америку, затем вернулась в Ригу, чтобы уже сделать заниматься карьерой модели.Что впрочем, не мешает девушка продолжать учиться дистанционно в лондонском университете. Надо отметить, что наследница тренера сборной России гордится своей фамилией и не исключает, что когда выйдет замуж, то не будет менять ее на мужнюю. Будущего ребенка, если это будет мальчик, девушка, конечно же, планирует отдать в хоккей. А как может быть по-другому в такой спортивной семье?! Да и сама Алиса старается не пропускать ни одного матча с участием отца.

alisaznarok На выставке Ван Гога. Я главный экспонат.

Кроме того, блондинка успела попробовать себя в качестве ведущей на телеканале МАТЧ ТВ. Девушка вела программу «Закулисье ЧМ с Алисой Знарок».

alisaznarok my guilty pleasures are my personal features #toomanyguiltypleasures #guiltypleasuresfashion #deeplypersonalfashion #soon #selfie

«Манящая снежная королева», «Какая красивая Алиса!», « У достойного папы достойная дочь», - засыпали девушку комплиментами в соцсетях. К слову, бойфренда у красавицы нет. Карьера для нее сейчас на первом месте.

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