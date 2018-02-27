2018-02-27T20:08:05+03:00
Спорт

Манящая снежная королева: в сети обсуждают внешности дочери главного тренера сборной России по хоккею

При этом, Алиса Знарок еще и обожает хоккей: идеальная женщина
Ольга АНТОНОВА
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Алиса Знарок сейчас является одной из самых востребованных моделей ЛатвииАлиса Знарок сейчас является одной из самых востребованных моделей ЛатвииФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Принесшую России золото сборная России по хоккею вмиг стала легендой. И когда вместе со своими родными хоккеисты приземлились в московском аэропорту, здесь их встречали как героев. Дочь главного тренера сборной России по хоккею тоже хотела обнять папу, но к сожалению, встретить Олега Знарока не смогла: дела в родной Латвии. Но успела поздравить родителя с оглушительной победой в соцсетях. И в этот момент привлекла пристальное внимание фанатов отца.

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thank you for the choker @erni_riga
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Дело в том, что немногие знали, что девушка довольно успешно работает в модельной индустрии, и даже успела заключить несколько рекламных контрактов. В том числе, и в Европе. Хотя еще пару лет назад, длинноногая красавица сама мечтала быть фотографом, но придя на мастер-класс к одному из них, попала в его объектив и скоро ее портфолио увидели сотрудники модельного агентства.

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another one from @yachtcaprimag / having a princess moment
1180 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

Алиса Знарок сейчас является одной из самых востребованных моделей Латвии. После школы дочь Знарока уехала на три года в Америку, затем вернулась в Ригу, чтобы уже сделать заниматься карьерой модели.Что впрочем, не мешает девушка продолжать учиться дистанционно в лондонском университете. Надо отметить, что наследница тренера сборной России гордится своей фамилией и не исключает, что когда выйдет замуж, то не будет менять ее на мужнюю. Будущего ребенка, если это будет мальчик, девушка, конечно же, планирует отдать в хоккей. А как может быть по-другому в такой спортивной семье?! Да и сама Алиса старается не пропускать ни одного матча с участием отца.

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На выставке Ван Гога. Я главный экспонат.
511 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Кроме того, блондинка успела попробовать себя в качестве ведущей на телеканале МАТЧ ТВ. Девушка вела программу «Закулисье ЧМ с Алисой Знарок».

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my guilty pleasures are my personal features #toomanyguiltypleasures #guiltypleasuresfashion #deeplypersonalfashion #soon #selfie
524 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

«Манящая снежная королева», «Какая красивая Алиса!», « У достойного папы достойная дочь», - засыпали девушку комплиментами в соцсетях. К слову, бойфренда у красавицы нет. Карьера для нее сейчас на первом месте.

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