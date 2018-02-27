Сценарий "Ведьмака" готов

СЕГОДНЯ 02:00 2018-02-27T02:18:43+03:00

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Сценарист самого ожидаемого сериала «Ведьмак» от Netflix Лорен Шмидт выложила в своем твиттере фотоновость: сценарий пилотного эпизода уже напечатан и готов, чтобы отправить его в работу. Она показала подписчикам титульную страницу своих трудов. Разработка сценария первого эпизода была начата в конце декабря 2017 года, а окончилась в конце января 2018-го. Следовательно, прошел уже месяц, а сценарий только сейчас готовится к утверждению. Можно с увереностью сказать, что работа над сериалом идет очень тщательная.

Сценарий пилота готов

Постановщиком нового сериала от Netflix «Ведьмак» стала Лорен Шмидт. Она успела работала над такими сериалами, как «Защитники» и «Сорвиголова». Также к производству шоу присоединились Шон Дэниэл («Мумия» 2017 года, «Бен-Гур» 2016 года) и Джейсон Браун. Анджей Сапковский, автор оригинальной книги, выступит творческим консультантом.

Сценарист делится с поклонниками этапами своей работы

Шоуранер «Ведьмака» Лорен Шмидт пообещала, что не будет «смягчать» события сериала ради возрастных рейтингов и цензуры, что проект от Netflix легко может себе позволить. Поэтому суровые реалии фэнтезийного мира Геральта будут перенесены на экраны так, как это ожидают фанаты. Также сценаристка поблагодарила всех поклонников за горячую поддержку и вдохновение для работой над проектом.