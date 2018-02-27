2018-02-27T08:01:07+03:00
Наука

Необычное природное явление поразило жителей Бразилии

Жители города Флорианополис стали свидетелями оптического феномена гало [фото]
Дарья ИВАШКИНА
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Над Бразилией взошло «тройное солнце».Жители бразильского города Флорианополис стали свидетелями оптического феномена гало

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что жителей бразильского города Флорианополис, расположенного в штате Санта-Катарина на юге страны, шокировало редкое природное явление. Речь идет о гало - оптическом феномене, представляющем собой кольцо или кольца вокруг сильных источников света.

willzito_schneiderwillzito_schneider
Бразильцев шокировала "круглая радуга" в небе
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Как выяснилось, бразильцы увидели светящееся кольцо вокруг Солнца.

andreyzinh0andreyzinh0
Гало наблюдали в столице бразильского штата Санта-Катарина Флорианополисе
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Свидетели необычного явления уже поделились своими впечатлениями с другими пользователями соцсетей, а также выложили множество фотографии и видео с увиденным ими «чудом».

maicon.adventuremaicon.adventure
Гало возникает вокруг сильных источников света как правило, Солнца
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На опубликованных в сети кадрах видны два кольца вокруг нашего светила, при этом внешнее кольцо теряется в облаках.

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Ученые советуют использовать темные очки для наблюдений за этим явлением
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Вот еще несколько фото этого природного феномена.

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Гало возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках
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franz.biofranz.bio
Фотографии бразильцы выкладывали в социальных сетях
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sandrabetinassi.com.brsandrabetinassi.com.br
Оптический феномен появился вокруг солнца 26 февраля
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Великолепное зрелище открывалось не только с земли, но и с высоты
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Взошедшее над Бразилией "тройное" солнце привело житлей в восторг
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СПРАВКА «КП»

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари. Как правило, оно возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Существует множество типов этого оптического феномена.

Один из наиболее часто наблюдающихся видов гало - солнечный столб. Это вертикальная полоса света, тянущаяся от Солнца во время заката или восхода.

КСТАТИ

Жители Петербурга увидели в небе «световые столбы»

Эти странные фотографии впервые появились в группе «ДТП и ЧП Петербурга» около 7 часов утра 24 февраля. Автор снимков предположила, что речь идет о Северном сиянии (подробности)

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