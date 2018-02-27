Необычное природное явление поразило жителей Бразилии

СЕГОДНЯ 07:55 2018-02-27T08:01:07+03:00

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Во вторник, 27 февраля, стало известно, что жителей бразильского города Флорианополис, расположенного в штате Санта-Катарина на юге страны, шокировало редкое природное явление. Речь идет о гало - оптическом феномене, представляющем собой кольцо или кольца вокруг сильных источников света.

willzito_schneider Бразильцев шокировала "круглая радуга" в небе

Как выяснилось, бразильцы увидели светящееся кольцо вокруг Солнца.

andreyzinh0 Гало наблюдали в столице бразильского штата Санта-Катарина Флорианополисе

Свидетели необычного явления уже поделились своими впечатлениями с другими пользователями соцсетей, а также выложили множество фотографии и видео с увиденным ими «чудом».

maicon.adventure Гало возникает вокруг сильных источников света как правило, Солнца

На опубликованных в сети кадрах видны два кольца вокруг нашего светила, при этом внешнее кольцо теряется в облаках.

csandujar Ученые советуют использовать темные очки для наблюдений за этим явлением

Вот еще несколько фото этого природного феномена.

thayse.q Гало возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках

franz.bio Фотографии бразильцы выкладывали в социальных сетях

sandrabetinassi.com.br Оптический феномен появился вокруг солнца 26 февраля

rlucioborges_rick Великолепное зрелище открывалось не только с земли, но и с высоты

luciana_p.r Взошедшее над Бразилией "тройное" солнце привело житлей в восторг

СПРАВКА «КП»

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари. Как правило, оно возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Существует множество типов этого оптического феномена.

Один из наиболее часто наблюдающихся видов гало - солнечный столб. Это вертикальная полоса света, тянущаяся от Солнца во время заката или восхода.

КСТАТИ

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