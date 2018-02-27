Необычное природное явление поразило жителей Бразилии
Над Бразилией взошло «тройное солнце».Жители бразильского города Флорианополис стали свидетелями оптического феномена гало
Во вторник, 27 февраля, стало известно, что жителей бразильского города Флорианополис, расположенного в штате Санта-Катарина на юге страны, шокировало редкое природное явление. Речь идет о гало - оптическом феномене, представляющем собой кольцо или кольца вокруг сильных источников света.
Как выяснилось, бразильцы увидели светящееся кольцо вокруг Солнца.
Свидетели необычного явления уже поделились своими впечатлениями с другими пользователями соцсетей, а также выложили множество фотографии и видео с увиденным ими «чудом».
На опубликованных в сети кадрах видны два кольца вокруг нашего светила, при этом внешнее кольцо теряется в облаках.
Вот еще несколько фото этого природного феномена.
СПРАВКА «КП»
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные фонари. Как правило, оно возникает из-за ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях тропосферы. Существует множество типов этого оптического феномена.
Один из наиболее часто наблюдающихся видов гало - солнечный столб. Это вертикальная полоса света, тянущаяся от Солнца во время заката или восхода.
КСТАТИ
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