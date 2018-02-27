ФСБ: организатор перевозки аргентинского героина в Россию скрывается в ФРГ

СЕГОДНЯ 08:30 2018-02-27T08:36:13+03:00

В ходе международной операции из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина

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Федеральной службой безопасности России совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 года осуществлялись совместные мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран.

"В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения – содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина", - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Наркотики были расфасованы в 12 чемоданов,Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В ведомстве отметили, что на втором этапе совместной операции в Аргентине силами местных правоохранительных органов задержаны двое граждан данного государства, причастные к организации контрабандного канала. Организатору преступной группы удалось скрыться на территории ФРГ. Силами Интерпола ведется работа по привлечению его к уголовной ответственности.

Операция разрабатывалась Федеральной службой безопасности России совместно с МВД России и Национальной жандармерией Аргентины.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- В ходе оперативной работы установлены участники данной группы, задокументирована их преступная деятельность. Полученные материалы послужили основанием для возбуждения Следственным департаментом МВД России уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 .1. УК РФ (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере), - отметили в ФСБ.

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