2018-02-27T13:25:34+03:00
Общество

За дебош на рейсе Аэрофлота Москва – Петропавловск-Камчатский пассажиру предъявлено обвинение

В отношении Владимира Колотыгина, устроившего 15 января дебош на рейсе SU1730 Москва – Петропавловск-Камчатский возбуждены два уголовных дела по статьям 213 «Хулиганство» и 116 «Побои» Уголовного кодекса РФ, которые объединены в одно производство
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В настоящее время следственные действия окончены, утверждено обвинительное заключение, материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Елизовский районный суд Камчатского края.

На данном рейсе пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ряд деструктивных действий: нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж, ударил одного из бортпроводников. В связи с поведением Колотыгина, которое создавало угрозу для окружающих и безопасности полета, командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу, и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полета подручными средствами. По прибытии в аэропорт Елизово дебошира передали сотрудникам полиции.

Безопасность полетов – приоритетное направление в деятельности Аэрофлота. В этой связи по инициативе авиакомпании был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за грубое нарушение общественного порядка на различных видах транспорта.

В сентябре 2017 года впервые в отечественной судебной практике курильщик-дебошир был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

«В настоящее время российское законодательство в данной части гармонизировано с международной практикой. Во всем мире за неправомерное поведение на борту нарушителю грозит серьезный штраф либо реальный тюремный срок. Закон позволяет авиакомпании отстоять право клиентов на комфортный и безопасный полет. Также с июня 2018 года российские авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Такой правовой механизм дает возможность авиакомпаниям и клиентам, которые подверглись выпадам недисциплинированного пассажира, исключить причинение им повторных страданий», - говорит заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимир Александров.

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