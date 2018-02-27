«Аэрофлот» разрешил ручной клади потолстеть на 5 см

СЕГОДНЯ 14:50 2018-02-27T14:53:19+03:00

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«Аэрофлот» увеличил габариты ручной клади, которую можно брать с собой в салон, на 5 см. Вместо 55х40х20 см теперь это 55х40х25 см. Как объясняют в пресс-службе авиакомпании, там проанализировали продукцию крупнейших производителей и пришли к выводу, что наиболее ходовой размер чемоданов, которые используются в качестве ручной клади, действительно превышает 20 см в глубину. Обычно встречаются 23-25 см. В связи с этим правила и пересмотрели.

Произошло это, правда, после бурного обсуждения в соцсетях «новых правил «Аэрофлота», в связи с которыми вроде как пассажиров стали заставлять сдавать в багаж традиционные чемоданчики на колесиках, которые оказывались толще злополучных 20 см.

На самом деле, ограничения эти никакие не новые и действуют сейчас не только у «Аэрофлота». Скажем, у S7, Utair и многих других наших авиакомпаний для ряда эконом-тарифов с осени прописаны те же ограничения для ручной клади - в 55х40х20 см. Напомним, с ноября 2017 года в России изменены правила воздушных перевозок пассажиров и багажа. Там в том числе установлены новые, более жесткие нормы бесплатного провоза багажа и ручной клади, а также новый перечень предметов, которые можно взять с собой сверх оговоренной ручной клади. Этим нормам авиакомпании обязаны следовать даже когда продают самые дешевые, невозвратные и безбагажные (где предполагается только ручная кладь) билеты. Они и следуют — но для пассажиров новшества зачастую оказываются непривычными.

Почему же недовольство вызвал именно «Аэрофлот»? Авиакомпания с 15 февраля решила усилить контроль за количеством мест и габаритами ручной клади. Тут и стали возникать споры о «лишних» двух-трех сантиметрах чемодана. А поскольку «Аэрофлотом» летают многие, шум и поднялся соответствующий. Видимо, авиакомпания решила, что репутация все же дороже.

А наш совет «на дорожку» тем, кто собирается куда-то лететь любой авиакомпанией: внимательно смотрите, что за билет вы собираетесь купить и какой набор услуг к нему прилагается.