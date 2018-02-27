2018-02-27T15:38:58+03:00
В мире

Немецкий принц вышел из тюрьмы и погиб, упав с 21-го этажа отеля

Аристократ был осужден за финансовые махинации на 8,8 миллиона евро
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
39-летний принц выпал из окна 21-го этажа отеля "Интерконтиненталь" во Франкфурте.39-летний принц выпал из окна 21-го этажа отеля "Интерконтиненталь" во Франкфурте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во Франкфурте ЧП: 39-летний принц из знаменитой немецкой династии Гогенцоллернов Карлос Патрик Годхард выпал с террасы 21-го этажа отеля InterContinental и погиб на месте. Известно, что на этой террасе находится ресторан.

В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство. По крайней мере, как пишет британская газета The Daily Mail, никаких подозреваемых по этому делу правооохранители не ищут.

Биография у представителя древнего рода, чьи родственники с 1871 по 1918 годы были прусскими королями и кайзерами Германии, оказалась криминальной. Многомиллионное наследство отца - известного собирателя произведений искусства - он промотал. Залез в долги. И дошло до того, что в 2011 году он получил 4 месяца тюрьмы за невыплату крупного счета кредитору. А в 2014 году сел уже на 4 года по обвинению в мошенничестве - сотрудничал с фиктивными финансовыми фондами.

Как же принц-уголовник оказался в фешенебельном отеле во Франкфурте? Оказывается, вышел на выходные из тюрьмы. Вот такая привилегия в связи с грядущим освобождением - аристократ должен был выйти на волю в июле этого года. Казалось бы, вот-вот долгожданная свобода, зачем тогда накладывать на себя руки?

Никаких подробностей о причинах возможного самоубийства в зарубежных СМИ пока нет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В США 11 военнослужащим базы стало плохо после вскрытия конверта
В Госдуме предлагают ввести единые требования для ручной клади
Глава Минобрнауки высказалась за сокращение количества школьных олимпиад
Храм Гроба Господня откроют после трехдневной забастовки
В Москве двое пожарных погибли при тушении квартиры многоэтажки
В России состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
Умер режиссер трех фильмов бондианы Льюис Гилберт
WADA подтвердило запрет на спортивные чемпионаты в России
Посол РФ в Великобритании призвал Лондон повлиять на боевиков в Сирии
СМИ: Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 3 мая
В Вашингтоне торжественно открыли площадь Бориса Немцова
СМИ: Трамп выбрал главу президентской предвыборной кампании 2020 года
Сбой на Арбатско-Покровской линии метро ликвидировали
Власти Калифорнии разрешили испытание беспилотных автомобилей без водителя в салоне
На Украине ушел из жизни легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин
Российский центр примирения: Боевики воспользовались гуманитарной паузой в Восточной Гуте для наступления
Собаки победили хозяина в скоростном поедании лапши
Руководство ФРС США намерено продолжать постепенное увеличение процентной ставки
Киевский суд отказался отстранить от должности одесского мэра