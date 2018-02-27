Немецкий принц вышел из тюрьмы и погиб, упав с 21-го этажа отеля

27 Февр. 15:30 2018-02-27T15:38:58+03:00

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Во Франкфурте ЧП: 39-летний принц из знаменитой немецкой династии Гогенцоллернов Карлос Патрик Годхард выпал с террасы 21-го этажа отеля InterContinental и погиб на месте. Известно, что на этой террасе находится ресторан.

В полиции предполагают, что это могло быть самоубийство. По крайней мере, как пишет британская газета The Daily Mail, никаких подозреваемых по этому делу правооохранители не ищут.

Биография у представителя древнего рода, чьи родственники с 1871 по 1918 годы были прусскими королями и кайзерами Германии, оказалась криминальной. Многомиллионное наследство отца - известного собирателя произведений искусства - он промотал. Залез в долги. И дошло до того, что в 2011 году он получил 4 месяца тюрьмы за невыплату крупного счета кредитору. А в 2014 году сел уже на 4 года по обвинению в мошенничестве - сотрудничал с фиктивными финансовыми фондами.

Как же принц-уголовник оказался в фешенебельном отеле во Франкфурте? Оказывается, вышел на выходные из тюрьмы. Вот такая привилегия в связи с грядущим освобождением - аристократ должен был выйти на волю в июле этого года. Казалось бы, вот-вот долгожданная свобода, зачем тогда накладывать на себя руки?

Никаких подробностей о причинах возможного самоубийства в зарубежных СМИ пока нет.