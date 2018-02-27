Борис Грачевский: Я запретил жене говорить на тему развода Джигарханяна

27 Февр. 19:59 2018-02-27T20:09:10+03:00

Создатель детского киножурнала рассказал о том, как живет с молодой супругой и можно ли попасть в «Ералаш» по блату

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Он удивителен в своем постоянстве. Вот уже 44 года 69-летний Борис Грачевский создает «Ералаш» - на днях вышел 1000-й сюжет! Легендарный киножурнал регулярно «поставляет» все новых и новых звезд в шоу-бизнес: Сергея Лазарева, Юлию Волкову, Наталью Чистякову-Ионову (ГлюкоZу) и многих других окрылил именно Борис Юрьевич. Как попасть в конвейер по производству будущих звезд? Теперь кастинг доступен для любого ребенка из всех регионов страны. Об этом режиссер рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

ПОСТОЯННО ПОДСОВЫВАЮТ ДЕТЕЙ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

- Мы раз в год делаем огромный фестиваль «Ералаш», - говорит Борис Юрьевич. - Это возможность для детей со всей страны приехать и показать свои таланты. Самых лучших мы награждаем главными ролями. Мы не обманываем, особенно детей.

- Кто отбирает будущих актеров?

- Вся команда «Ералаша» прерывает работы, как и все наши звезды: Оля Кузьмина, официантка из «Кухни», Владимир Сычев, Псих из «Физрука», Александр Ревва, любимец детей, Саша Головин, также Андрей Бахметьев из «Очумелых ручек», Ольга Прокофьева.

- Неужели нет состоятельных людей, которые хотели бы снять своего ребенка в «Ералаше» за хорошие деньги?

- Все время подсовывают своих детишек. Я отвечаю: «Есть деньги, давайте мы вам снимем «Ералаш», смотрите его дома на здоровье». Со мной такие номера не проходят. Если ребенок действительно талантлив, пусть стоит в очереди, пусть доказывает, что он лучший, пусть понимает, что идет борьба. Доя детей важен подобный опыт, они должны закаляться.

- Кем из ваших воспитанников гордитесь?

- Их много таких замечательных. Да, Серега Лазарев пел «Девчонки и мальчишки», когда ему было 13 лет, я видел, что это очень яркий и талантливый мальчишка, а теперь это звезда и мне очень приятно. Или Наташа Ионова - она выросла в «Ералаше». В нее поверили и она в себя поверила. Из шпанишки получилась прекрасная девушка.

- А ее продюсер Максим Фадеев говорил, что девочка из провинции прислала ему песенку...

- Мы разломали его легенды.

Вот уже 44 года Борис Грачевский создает «Ералаш»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«РАСПИСАЛИСЬ И НИКОМУ НЕ СКАЗАЛИ»

- А как с современными певицами? Вот, Ольга Бузова сейчас очень популярна, не было желания позвать ее в «Ералаш»?

- Я не уверен в ее актерских талантах. Обойдусь без этого вполне. Сейчас вообще все главные каналы увлечены такими жуткими темами и передачами… Мне это не интересно.

- Вы о разводе Армена Джигарханяна?

- Я запретил жене со мной на эту тему разговаривать. Она просто уходит в другую комнату, когда смотрит. И все время переживает: то Виталина права, то Армен Борисович. А я не хочу на эту тему даже говорить. Есть такая категория людей - эксгибиционисты, открывающие свою душу.

Он удивителен в своем постоянствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Не хотите снимать ее в «Ералаше»? Как вторую жену - Анну Грачевскую?

- Зачем это? Пережили.

- Вы иначе позиционируете свой третий брак в прессе. Теперь вы женаты на 33-летней Екатерине, но в отличие от семейной жизни с предыдущей супругой Анной - тишина.

- Я очень люблю свою жену, она потрясающий талантливый человек. Она и поет, у нее образование МХАТа.

- Вы вместе пять лет, а свадьбу сыграли только в прошлом году. Почему?

- Свадьба - это формальность и ерунда, как печати и росписи. Мы даже расписались и никому ничего не говорили. Отметили дома.

- Кто главный в семье? Жена может вами руководить?

- Руководить мной невозможно. Но я все слышу.

- Разница в возрасте больше чем в два раза не мешает?

- Ну и что, что есть разница? Мне интересно, что делает молодое, среднее поколение, чем увлекается, что их трогает, волнует. А ей интересны мои мысли.

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