2018-02-27T23:40:12+03:00
В мире

Николас Мадуро подал документы для участия в президентских выборах

Оппозиция уже призывает бойкотировать голосование
Сергей НОВИКОВ
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Обставлена церемония была вполне торжественноОбставлена церемония была вполне торжественноФото: REUTERS
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Действующий президент Венесуэлы вручил председателю центризбиркома республики Тибисай Люсене пакет документов, необходимых для его регистрации в качестве кандидата на предстоящих 22 апреля выборах главы государства. Путь от президентского дворца до Национального избирательного совета Николас Мадуро проделал в окружении ближайших сподвижников по Единой социалистической партии на открытом военном внедорожнике, выкрашенном в красный цвет - традиционный цвет левоориентированного правительства страны. Обставлена церемония была вполне торжественно - на пути следования кортеж встречали тысячи сторонником чавистских властей.

В числе поданных документов особое место занял "План Родины на 2019-2025 гг.", являющийся, по сути, государственной концепцией, в соответствии с которой Мадуро намерен править в случае своего переизбрания.

- Я официально завершаю процесс регистрации своей кандидатуры на должность президента Венесуэлы на период с 2019 по 2025 гг. Также я хочу вручить "План Родины", который был одобрен более чем 3,5 миллионами наших соотечественников, в нем содержится около 30000 предложений, - заявил Мадуро. - Он означает дальнейшее углубление наследия, оставленного нам лидером Боливарианской ресволюции Уго Чавесом.

Выдвижение действующего президента на второй срок поддержали, помимо Единой социалистической партии, и ряд других "левых" политических образований страны, в т.ч. и коммунисты. А вот с кем глава Боливарианской республики поспорит 22 апреля на выборах по-прежнему остается загадкой. Оппозиционный блок партий "Платформа демократического единства", объединяющий ведущие антиправительственные силы республики, отказался от участия в электоральном процессе. Венесуэльские "правые" в очередной раз удивили своей непоследовательностью - выступая последние два года за проведение досрочных президентских выборов, решили бойкотировать голосование, заранее дежурно назвав его фарсом.

Каракас

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