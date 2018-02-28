MWC-2018, день второй: выдвижная камера для селфи, экран-динамик и сканер пальцев на ультразвуке

СЕГОДНЯ 00:21 2018-02-28T00:21:56+03:00

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Прототипы на выставках всегда показывают очень интересные, и MWC-2018 тут не исключение. Если в первый день конгресса были хотя и неожиданные, но довольно скучные массовые телефоны, то во второй день уже буйство футуризма.

Браво, Vivo!

Vivo Apex, наверное, наиболее интересный концепт на выставке. Он интересен экраном, занимающим почти всю площадь передней панели, – 98%, если быть точным. Это не только красиво, но и удобно – чем больше площадь экрана, тем больше информации на нем можно разместить. Но у такого подхода есть и обратная сторона – рамки оказываются настолько тонкими, что на них нет места не только сканеру отпечатков, но и объективу селфи-камеры. Что делать? Инженеры компании предложили изящные решения.

Сканер отпечатка пальцев поместили за экраном. Он ультразвуковой, поэтому способен «просветить» экран и считать дактилоскопический рисунок. В этой модели Vivo сделала сканер крупным, способным считывать отпечатки с подушечек сразу двух приложенных пальцев. Когда «заэкранные» сканеры отпечатков будут в серийных телефонах, пока неведомо – концепты с ними Vivo показывает на разных публичных мероприятиях уже около года.

Но это еще не все! Экран у Apex создан по технологии Screen SoundCasting, то есть он выступает в качестве динамика, что тоже бывает очень удобно. Забавно, что камера сделана «выезжающей» – при необходимости она может подниматься над верхней гранью (точнее, «выстреливаться» за 0,8 с), а после прятаться обратно.

Смартфон-аккумулятор

Energizer PowerMax P16K Pro следует, наверное, тоже назвать концептом – в нем обещана встроенная аккумуляторная батарея емкостью 16000 мАч при тонком корпусе. По сути, это смартфон и power bank «в одном флаконе». Подход не нов, но от производства таких устройств, которые получались достаточно толстенькими, уже несколько лет как отказались в пользу выпуска тонких смартфонов. Откуда европейская компания Avenir Telecom, владеющая брендом Energizer для мобильных устройств, возьмет тонкие аккумуляторные батареи с такой емкостью, да еще и по разумным ценам? Это остается непонятным – ведь их нет ни у японцев, ни у китайцев, ни у Samsung с LG. Поэтому к данному объявлению мы рекомендуем отнестись настороженно.

“Заэкранный” сканер

Кроме двух упомянутых моделей были продемонстрированы интересные концепты-компоненты. Например, «заэкранные» сканеры отпечатков обещает представить рынку не только Vivo, но и малоизвестная компания Goodix. Заметим, что в ряде случаев производители компонент, не выпускающие товары на розничный рынок, остаются малоизвестны широкой общественности, это нормально. Goodix на MWC привез Innovative Biometric Solutions for Display, который называет вторым поколением своего сканера. Сканер первого поколения, который компания называла In-Display Fingerprint Sensor, был показан ровно год назад, но так и остался прототипом. В решении второго поколения, как заявили представители компании, существенно улучшены точность распознавания, снижено энергопотребление и реализована совместимость с экранами разных типов. Однако, и сейчас неясны сроки появления этого интересного сканера в серийных смартфонах.

Камера для съемки при свете звезд

Sony показала модули сдвоенных фотокамер, созданных для использования в смартфонах. Прототип сдвоенной камеры получил название Sony Fusion, а основная особенность ее - в высочайшей светочувствительности: до ISO 51200 при съемке фото и до ISO 12800 при записи видео. Эта камера может снимать даже при свете звезд! Правда, когда такие модули начнут устанавливать в смартфонах, непонятно. Sony пока не называет других параметров новых сенсоров, что вызывает некоторые подозрения – может, разработка еще очень «сырая», поэтому до производства дело если и дойдет, то не ранее следующего года?

Смартфон в гибком корпусе

Разговор о прототипах был бы неполным без упоминания о рассказах компании Samsung. Да, именно так: сами прототипы Samsung не показывал, а о них рассказывал. Глава мобильного подразделения компании г-н Дон-Джин Кох сообщил о прогрессе в разработке гибкого смартфона, но отказался называть даже ориентировочные сроки выхода на рынок такого устройства. По его словам, компания должна не только довести до соответствующего уровня необходимые разработки, но и быть уверена, что абоненты найдут применение основной «фишке» нового смартфона. Кроме того, г-н Кох подтвердил намерение выпустить на рынок во втором полугодии smart-колонку с интеллектуальным ассистентом Bixby, слухи о которой ходили с середины прошлого года. В данном случае у компании есть уверенность, что пользователь найдет практическое применение новинке: устройство позволит естественным способом командовать самой различной техникой – осветительными приборами, дверными замками, телевизорами, кондиционерами и т. д.

Сами прототипы Samsung не показывал, а о них рассказывал глава мобильного подразделения компании г-н Дон-Джин КохФото: REUTERS

У автопилотов все тихо

По традиции, на MWC присутствовали и автомобильные компании, которые показывали различные цифровые решения для автомобилей, среди которых были и автопилоты. Однако, тут с прошлого года ничего не изменилось – программно-аппаратные решения, способные водить авто без участия человека по городским улицам, все еще остаются прототипами, над развитием которых бьются лучшие инженеры, математики и программисты.

По традиции, на MWC присутствовали и автомобильные компанииФото: REUTERS

Что реально на подходе?

Если что из перечисленного мы и увидим в этом году, то это, скорее всего, будут smart-колонка Samsung и Vivo Apex. Напомним, что Vivo входит в пятерку крупнейших мировых производителей смартфонов. Также важно, что компания нередко выступала инноватором. Например, в свое время она первой выпустила смартфон, камера которого имела оптическую стабилизацию, ставила рекорды, выпуская самые тонкие – на момент выхода – смартфоны, и т.д. Поэтому вполне возможно появление новых разработок, показанных в Apex, уже на прилавках.

Заметим, что прототипы далеко не всегда становятся товаром, во всяком случае, в том виде, в котором демонстрированы на выставках. Что касается концептов, то они представляют собой, скорее, образцы «высокой моды», чем устройства для массового производства. Чаще всего в серийных устройствах мы видим отдельные элементы, ранее присутствовавшие в моделях-концептах. Однако, всякое бывает – иногда и концепты отправляются в серию.

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