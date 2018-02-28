ВОЗ взяла свои слова обратно: кардинально поменяла рекомендации по родам

СЕГОДНЯ 13:00 2018-02-28T13:26:34+03:00

Эксперты уверяют, что акушерам и гинекологам вмешиваться в ход родов следует как можно меньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новые рекомендации Всемирной организацией здравоохранения по оказанию медицинской помощи беременным кардинально отличаются о того, что рекомендовалось той же структурой ранее.

Напомним, до последнего времени протоколы настоятельно рекомендовали беременным при длительных родах оказывать помощь, чтобы ускорить процесс.

Теперь же эксперты уверяют, что акушерам и гинекологам вмешиваться в ход родов следует как можно меньше. Разумеется, речь идет о случаях, когда сами роды проходят без осложнений.

Таким образом, новое руководство ВОЗ отменило свои же прежние рекомендации, которые действовали на протяжении нескольких десятилетий, и в которых говорилось, что роды, которые развиваются медленнее нормы (продвижение плода менее 1 см от шейки матки в час) требуется стимулировать.

В своем последнем официальном сообщении ВОЗ отмечает, что за последние 20 лет врачи стали все чаще прибегать к медицинским вмешательствам во время приема родов. А также использовать методики, которые ранее применялись исключительно для предотвращения рисков или лечения осложнений.

Например, все чаще медики прибегают к помощи окситоцина для стимулирования родовой деятельности, и все больше стало проводиться операций по кесаревому сечению, несмотря на то, что такие вмешательства несут в себе определенные риски.

The Gardian приводит статистику: ежегодно врачи во всем мире принимают около 140 миллионов родов, большинство из которых не являются осложненными. Однако женщины все чаще подвергаются медицинским вмешательствам, якобы для предотвращения рисков, хотя на самом деле это лишняя и зачастую даже нежелательная практика.

По мнению экспертов, такая практика со временем может привести к подрыву способности женщин рожать самостоятельно.

«Поверьте, большинство женщин способно рожать естественным путем, - говорит Ян Аскью, директор отдела репродуктивного здоровья и исследований ВОЗ. - А если когда-то медицинское вмешательство и требуется, важно, чтобы оно помогало женщине родить, а не брало на себя весь процесс».

Помощник генерального директора ВОЗ по вопросам семьи, женщин, детей и подростков Принсес Нотемба Симелела также согласна с тем, что если роды протекают нормально и состояние женщины и ее ребенка хорошее, то нужды в дополнительных мерах по стимулированию родовой деятельности никакой нет. Она отмечает:

«Растущие медицинские вмешательства в процесс нормальных родов подрывают способность женщины рожать самостоятельно и отрицательно влияют на дальнейшее развитие ребенка».

Новое руководство ВОЗ по родам состоит из 56 рекомендаций. Некоторые его пункты рекомендуют присутствие близкого человека во время схваток и родов, а также предоставление женщинам права принимать решения об обезболивании.

КСТАТИ

Ученые из Университета Джорджа Мэйсона в США в ходе исследования установили, что роды ускоряют старение женщины. Как оказалось, с каждой новой беременностью теломеры (концевые участки хромосом, отвечающие за защиту генов) укорачиваются.

Замеры показали, что теломеры у рожавших женщин в целом короче на 4,2 процента - по сравнению с не рожавшими участницами эксперимента из контрольной группы. При этом исследователи уточняют, что 4,2 процента - это ни много ни мало одиннадцать лет клеточного старения! Читать подробнее...

НА ЗАМЕТКУ

УЗИ во время беременности может усилить степень аутизма будущего ребенка. Такое заявление сделали специалисты Медицинского центра Университета Вашингтона и Детского научно-исследовательского института в Сиэтле после того, как завершили совместное исследование. На основе полученных данных исследователи утверждают, что для эмбрионов с некоторыми генетическими нарушениями, в том числе с аутизмом, воздействие ультразвуковой диагностики беременности опасно увеличением тяжести заболевания. Впрочем, это касается только процедур в первом триместре. А вот связь между аутизмом и УЗИ на втором и третьем триместре не доказана.

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