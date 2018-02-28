Плавать дельфином или волком рыскать?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-28T01:50:51+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

На какое животное вы похожи по повадкам.

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Недавно закончилось большое медицинское исследование, разделившее людей на четыре группы - хронотипа - по типам, как мы спим, едим, в какое время плодотворнее работаем. Каждый хронотип ученые назвали в честь похожего по повадкам животного. Получились люди - львы, дельфины, медведи и волки. Зная, к какому хронотипу относишься, можно более эффективно строить свою жизнь.

Определите, к какому зверю вы ближе, ответив на простые вопросы:

Как вы просыпаетесь?

а) мне будильник не нужен. Я сам просыпаюсь к заданному времени;

б) четко встаю по первому звонку будильника;

в) зазвеневший будильник несколько раз переставляю на более позднее время.

Каков ваш аппетит в первые полчаса после пробуждения?

а) я страшно голоден;

б) не очень голоден, но можно и позавтракать;

в) какая еда, вы что?!

Как часто у вас бессонница?

а) у меня ее нет;

б) время от времени случаются беспокойные ночи;

в) у меня хроническая бессонница.

Вы ДЕЛЬФИН, если: ночью спите неглубоко, часто просыпаетесь или вообще лежите без сна. Даже встаете без будильника еще раньше нужного времени. И не очень голодным - но так и быть, можно что-нибудь съесть.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ об этом хронотипе: люди-дельфины очень плохо спят (в природе дельфинам приходится постоянно всплывать, чтобы подышать), и это накладывает отпечаток на всю жизнь. Они постоянно чувствуют усталость, едят без особого аппетита, физически довольно активны, если это не требует больших нагрузок. Максимально эффективная работа у людей-дельфинов - всего лишь с 10 до 12 часов утра.

Вы ЛЕВ, если: просыпаетесь с первым звонком будильника очень голодным. Бессонница вам незнакома, и вы сразу с момента пробуждения готовы в бой.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ об этом хронотипе: максимальная активность львов с 7 до 12 утра. На это время нужно назначать самые важные и ответственные дела. А во второй половине дня показана физическая активность. Укладывается человек-лев довольно рано и спит хорошо.

Вы МЕДВЕДЬ, если: спокойно просыпаетесь по будильнику, в меру голодным, бессонница с вами иногда приключается, но в целом такой проблемы нет.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ об этом хронотипе: среди людей медведей большинство. Встают мишки около 7 утра, довольно дисциплинированно. Но для активной деятельности им нужно раскачаться. Пик внимания и концентрации с 10 до 12 часов. В это время беритесь за новые важные проекты, погружайтесь в отчеты. В 15.30 - пик скорости реакции. Хорошо назначать на это время переговоры, экзамены и т. п. К 16 часам умственно напряженную работу стоит свернуть - в дальнейшем она будет неэффективна. В 17.00 - пик мышечной активности и слаженности работы сердечно-сосудистой системы. Самое время отправиться на тренировку.

Вы ВОЛК, если: почти не спите ночами (хроническая бессонница), по утрам встать не можете, несмотря на все трели будильника. На еду после подъема даже глядеть тошно.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ об этом хронотипе: проснувшись, волк еще долго будет тупить и досыпать на ходу. Поручать ему ответственные дела с утра - бессмысленно. Разве что только то, что можно делать на автопилоте. Максимальная активность - умственная и физическая - у волка с 16 до 24 часов. Из-за ночного режима жизни людям-волкам нужно пристально следить за своим питанием: целый день им есть не хочется из-за вялости и апатии, зато ночью может напасть жор. Что чревато лишними килограммами.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50, Первый.