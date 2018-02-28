Новая лыжная смена

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-28T01:52:14+03:00

РУСАЛ и En+ Group уже третий год проводят акцию «На лыжи!». Фото: Виталий ПОГРЕБНОВ

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До середины марта продолжатся соревнования в рамках проекта «На лыжи!», реализуемого в нескольких регионах Сибири компаниями En+ Group и РУСАЛ, а также «Группой ГАЗ» в Нижегородской области под эгидой Федерации лыжных гонок России. Основная цель проекта - подготовка новой смены лыжников для участия в следующей зимней Олимпиаде. К нему постепенно присоединяются и другие бизнесы промышленной группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски.

В Иркутской области, Республике Хакасия и Красноярском крае соревнования и массовые физкультурные праздники в рамках проекта «На лыжи!» проходят уже третий год по инициативе компаний En+ Group и РУСАЛ. С этого года при поддержке «Группы ГАЗ» стартовали гонки и в Нижнем Новгороде. Основная цель проекта - попадание его участников в российскую сборную на зимней Олимпиаде 2022 года.

Инициатива поддержана Федерацией лыжных гонок РФ. Ее президент, трехкратная олимпийская и 14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе, уверена: «Лыжные гонки - это спорт, в котором сибиряки просто обязаны побеждать».

В рамках проекта, помимо массовых лыжно-спортивных праздников, для школьников в возрасте от 13 до 16 лет проводится также кубок «На лыжи!». Финал пройдет с 11 по 16 марта в Братске (Иркутская область).

В прошлом сезоне из 540 спортсменов 93 приняли участие в финале. На праздниках, которые состоялись в 10 городах трех регионов Сибири, побывали 13 000 человек. За это время юношеским сборным также было передано 98 единиц экипировки, 142 пары лыж, 100 пар лыжных ботинок.

Один из инициаторов этого массового спортивного проекта - председатель наблюдательного совета «Базового Элемента» Олег Дерипаска. По его мнению, лыжный спорт очень российский по своему характеру. «В рамках развития регионов присутствия наших крупнейших компаний мы третий год реализуем проект «На лыжи!», - говорит он. - Помимо общеспортивной подготовки, наш проект несет и прикладную цель. Мы надеемся подготовить к 2022 году хорошую смену чемпионов-лыжников, которые успешно выступят на следующей зимней Олимпиаде в Пекине».

17 - 18 февраля в Нижнем Новгороде прошел 24-часовой лыжный марафон, также приуроченный к мероприятиям проекта «На лыжи!». Традиционные уже корпоративные соревнования в этот раз собрали не только заводчан, но и других жителей Нижнего Новгорода, москвичей и спортсменов из Миасса (Челябинская область), где расположен еще один автомобильный завод «Группы ГАЗ» - «Урал».

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 человек. Для марафона была подготовлена трасса протяженностью 10 км, приспособленная для передвижения классическим и коньковым стилем, организовано трехразовое питание участников, а также созданы условия для перерыва на сон.

Победу в абсолютном зачете одержал сотрудник нижегородского предприятия «Теплообменник» Сергей Рябков, который за сутки прошел на лыжах 310 км. Серебряный призер среди мужчин - ветеран Горьковского автозавода Петр Болотов, прошедший дистанцию в 300 км, бронзовый - преподаватель школы № 145 Нижнего Новгорода Сергей Тарасов, преодолевший 280 км.

В абсолютном зачете у женщин все призеры преодолели дистанцию в 220 км, поэтому места распределились в зависимости от времени прохождения трассы. Первой стала инженер-конструктор завода штампов и пресс-форм «Группы ГАЗ» Марина Кудакова, второй - сотрудник дирекции по экономике и финансам управляющей компании «Группы ГАЗ» Наталья Слепова, третьей - сотрудник предприятия «Нижегородский водоканал» Наталья Мамай.

Лыжные старты будущих чемпионов продолжаются…