2018-02-28T14:11:21+03:00
Звезды

Нонна Гришаева попала в больницу

Актриса опубликовала видео из палаты
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Нонна ГришаеваАктриса Нонна ГришаеваФото: Борис КУДРЯВОВ
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Нонна Гришаева вынуждена была заявить, что в ближайшее время не сможет выйти на сцену в спектаклях, на которые придут ее поклонники, так как с острым бронхитом была госпитализирована в больницу. Видео из палаты артистка опубликовала в своем инстаграме.

«Да, друзья, ужасно неприятное это дело! Пожалуйста, простите меня, что не смогу сегодня играть, голоса совсем нет. Но завтра сделаю все возможное и невозможное, чтобы обрадовать зрителя», – сообщила актриса поклонникам.

Фолловеры написали артистке множество слов поддержки. «Скорейшего выздоровления, любим вас!», «Отдыхайте, набирайтесь сил, сладко спите!», «Не вздумайте долго болеть! Весна, пока вы болеете, не начнется. Я точно знаю!», «Нонна, выздоравливайте быстрее! Мы вас любим!», «Лечиться обязательно, вылежаться, иначе пневмония», – прокомментировали видео фанаты.

У актрисы очень плотный рабочий график, ее дни расписаны на несколько месяцев вперед. Поэтому болезнь оказалось очень некстати для востребованной актрисы.

К слову, осенью прошлого года Гришаева показала поклонникам новый дом, ради которого ей пришлось много трудиться. Неудивительно, что здоровье актрисы не выдержало нагрузок. Все свои гонорары актриса вместе с супругом Александром потратила на покупку шикарного трехэтажного особняка в Новой Москве.

grishaevanonnagrishaevanonna
Простите,друзья! Я честно,стараюсь))#надоелоболеть #хочунасцену #спасибодокторам #открытаяклиника
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«Сбылась наша мечта переехать в собственное гнездышко. Мы много лет подряд снимаем дом в Одессе и когда возвращались в нашу московскую квартиру, то понимали, что так жить невозможно. Не помещаемся! Особенно не помещаюсь я со своими костюмами в гардеробной. Мы психанули и продали квартиру», - сообщала Гришаева.

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