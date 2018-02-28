Ежемесячные выплаты на детей не будут облагаться налогом

СЕГОДНЯ 14:35 2018-02-28T15:14:01+03:00

С 1 января этого года при рождении первого ребенка нуждающимся семьям положена ежемесячная выплата Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Согласно законодательной инициативе, поступившей в парламент от правительства РФ, планируется освободит от налогов ежемесячные выплаты семьям при рождении первого и второго ребенка. По нынешнему законодательству они должны облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Но премьер Дмитрий Медведев распорядился внести поправки в Налоговый кодекс, потому что «эта господдержка носит социальный характер».

О каких выплатах идет речь? Напомним, с 1 января этого года при рождении первого ребенка нуждающимся семьям положена ежемесячная выплата. Средний размер пособия – 10,5 тыс. рублей. Пособие будет платить государство по достижению ребенком полутора лет. Главное условие его получения - доход на каждого члена семьи должен быть не больше 1,5 прожиточных минимумов в регионе.

Аналогичный критерий действует и для семей, у которых родился второй ребенок. С 1 января 2018 года они могут брать ежемесячное пособие на него из средств материнского капитала - фактически, это первый легальный способ получить «живые» деньги. Раньше маткапитал можно было потратить только на ипотеку, образование, товары для ребенка-инвалида или накопительную пенсию для матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единовременное пособие при рождении ребенка: сколько, кому и как получить

По действующему федеральному закону о государственных пособиях №81, каждая российская семья может получить единовременное пособие при рождении ребенка. Выплата оформляется на одного из родителей или опекунов. (подробности)

Выплаты при рождении ребенка в 2018 году

Семье новорожденного в 2018 году полагается сразу несколько пособий. Некоторые выплаты при рождении ребенка — единовременные, другие происходят раз в месяц. Кроме того, суммы пособий в разных регионах могут отличаться. (подробности)