2018-02-28T14:58:46+03:00
Звезды

Идеальный пресс- идеальная женщина: 45-летняя Алена Бабенко восхитила пользователей спортивной фигурой

Поклонники актрисы восхищены, что женщина может так великолепно выглядеть, несмотря на свою сверхзанятость
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Актриса Алена БабенкоАктриса Алена БабенкоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Звезда театра «Современник» Алена Бабенко два года уже как бабушка, в семье ее сына Никиты подрастает маленький Теодор, однако, такое определение к модной и очень спортивной актрисе ну никак не подходит. Артистка регулярно занимается в тренажерном зале, придерживается правильного питания, старается много двигаться каждый день, да и супруг Эдуард Субоч, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, похоже, не дает звезде фильма «Водитель для Веры» расслабляться И результаты такого спортивного образа жизни на лицо. На днях Бабенко поделилась с поклонниками видео, где она танцует сальсу – этот танец артистка разучила для сериала «Сальса», что вышел на Первом канале и просто поразила своих поклонников. Мало того, что Алена прекрасно исполняет такой сложный танец, пластична и идеально чувствует ритм, она еще и очень спортивная. На ролике звезда показывает часть живота с идеальным прокаченным прессом.

«Вы шикарная женщина! После этого фильма решила научиться танцевать сальсо.У меня получится тоже!», « Это же как нужно пахать в спортзале, чтобы так прекрасно выглядеть», «Алена, отложила булку, ваша фигура – заговор от любых углеводов. Вы восхитительны!», - написали актрисе в комментариях пользователи.

Надо отметить, что Бабенко не раз делилась фотографиями с отдыха, на которых демонстрирует постоянную физическую активность: плавает, прыгает, бегает Что еще раз доказывает, что даже на каникулах артистка помнит о том, что не стоит расслабляться и хорошая фигура - это результат регулярных упражнений.

ajanelenaajanelena
#Репетициялюбовьмоя!!!!
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